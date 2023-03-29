جلسة عمل مشتركة بين وزارة الفلاحة والسّياحة حول الاقتصاد في الماء خلال الموسم السّياحي القادم

Publié le Mercredi 29 Mars 2023 - 08:17 قراءة: 0 د, 51 ث
      
مثلت المسائل المتعلّقة بكيفية تعميم وسائل الاقتصاد في الماء على مستوى النّزل مع التّعهّد بصيانة المنشآت والحرص على المتابعة والمراقبة لتفادي الضّياع المياه، محور جلسة عمل جمعت، الثلاثاء، كاتب الدّولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري المكلّف بالمياه، رضا قبوج، برئيسة ديوان وزارة السياحة، لمياء كاهية.

وتركّز اللقاء، الذي خصّص لتدارس خطّة عمل وزارة السياحة على المدى القريب في مجال الاقتصاد في الماء وترشيد الاستهلاك، على إمكانية استعمال المياه المعالجة لري المساحات الخضراء بالنّزل والنّظر في سبل تحلية المياه شبه المالحة وكيفية إنجاز الكشوفات المائية الدورية لكبار المستهلكين في قطاع السياحة طبقا للأمر عدد 335 لسنة 2002

 
كما تناول اللقاء، الذّي جرى بحضور رئيسة الجامعة التونسية للنزل وعدد من أعضائها، تكثيف عمليّة التّحسيس والتّوعية من خلال عقد اجتماعات مع كل المتدخلين في القطاع وحثهم على مزيد ترسيخ ثقافة الاقتصاد في الماء والاستعداد الجيّد للصائفة المقبلة.
   
وسيتمّ، وفق بلاغ صادر عن وزارة السياحة، عقد جلسات عمل أخرى لتحديد برنامج العمل على المدى المتوسّط والبعيد بالارتكاز على تحلية المياه وتجميع مياه الأمطار والمياه التقليديّة ولمزيد دراسة المقترحات من قبل المصالح المختصة بالوزارتين.

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