وزير الشؤون الخارجية يلتقي سفيري النمسا وسويسرا

أجرى وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، الثلاثاء، لقاء بكل من سفيرة جمهوريّة النمسا بتونس أولا كروس - نوسباومر، وسفير الكونفدراليّة السّويسرية الجديد بتونس، جوزيف رينجل.



وتمحور اللقاء، الذي جمع وزير الشؤون الخارجية بسفيرة النمسا كيفية إعطاء دفع جديد للعلاقات الثّنائيّة، خاصّة، في مجال الطّاقات المتجددة والثقافة.



وأشادت السّفيرة، خلال هذا اللقاء، الذي انتظم بمقر الوزارة، بالعلاقات العريقة القائمة مع تونس.



وأكدت أولا كروس - نوسباومر، في هذا الصدد، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، عزمها على العمل من أجل تطوير هذه العلاقات لما فيه مصلحة البلدين الصّديقين.



كما أكّد سفير الكونفدراليّة السّويسرية بتونس، جوزيف رينجل، في لقائه، بوزير الشؤون الخارجية، بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد، مواصلة التعاون مع تونس ضمن البرامج المستقبلية.



وشدد الّسفير السّويسري على الأهمّية، التّي توليها بلاده لعلاقات الصّداقة والتّعاون مع تونس، كما يتجلّى من خلال برنامج التّعاون للفترة من 2021 إلى 2024.



وتناول اللقاء، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، المستوى المتميز للعلاقات الثنائية والتّعاون المثمر القائم بين البلدين والعزم المشترك على تطوير هذا التعاون، خاصّة في مجال الاستثمارات السّويسرية بتونس بما يخدم مصلحة البلدين.





