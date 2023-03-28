تصفيات كاس الامم الافريقية - غينيا الاستوائية تتصدر مؤقتا المجموعة العاشرة بفوزها على بوتسوانا 3-2

تصفيات كاس الامم الافريقية - غينيا الاستوائية تتصدر مؤقتا المجموعة العاشرة بفوزها على بوتسوانا 3-2

Publié le Mardi 28 Mars 2023 - 21:22 قراءة: 0 د, 35 ث
      
قطع منتخب غينيا الاستوائية شوطا كبيرا نحو التأهل الى نهائيات كاس الامم الافريقية لكرة القدم المقررة بكوت ديفوار سنة 2024 بفوزه الثالث تواليا ضمن المجموعة العاشرة على حساب نظيره البوتسواني بثلاثة أهداف لهدفين اليوم الثلاثاء في غابورون.
وجاءت اهداف منتخب غينيا الاستوائية بواسطة ايمليو نسووي (13) وليبوغانغ ديتسيلي (40 خطأ في مرماه) وكارليس سالفادور (51) بينما حقق هدفي منتخب بوتسوانا مباتشي الياس (38) وكابيلو سيكانيينغ (66 من ركلة جزاء).
ورفع منتخب غينيا الاستوائية رصيده إلى تسع نقاط من أربع مباريات في الصدارة مؤقتا بفارق نقطتين امام المنتخب التونسي الذي يلعب لاحقا في ضيافة نظيره الليبي الثالث ب3 نقاط بينما توقف عداد منتخب بوتسوانا عند نقطة واحدة في المركز الرابع.
ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني إلى النهائيات القارية.






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