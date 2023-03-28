سليانة: إقبال مكثف على نقطة البيع من المنتج للمستهلك بمدينة سليانة

تشهد نقطة البيع من المنتج للمستهلك بمدينة سليانة المتعهد بها من قبل ديوان الأراضي الدولية، منذ بداية شهر رمضان، إقبالا مكثقا من قبل المواطنين، خاصة على اللحوم الحمراء بما فيها لحوم الضأن و النعاج.

وذكر عدد من المواطنين، في تصريحات متطابقة لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن أسعار اللحوم الحمراء تعتبر منخفضة مقارنة بسعرها في السوق البلدي، فيما أشار عدد آخر إلى غياب الخضر والغلال بنقطة البيع مقابل ارتفاع أسعارها بالأسواق الأسبوعية والسوق البلدي ما ساهم في تدهور قدرتهم الشرائية.

من جهته، اعتبر رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بسليانة، خذيري بلغيث، أن نقطة بيع واحدة من المنتج للمستهلك غير كافية بمدينة سليانة ومن الضروري إضافة نقطة ثانية.

واعتبر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الأسعار في السوق البلدي والأسواق الأسبوعية تعد مرتفعة رغم استقرارها أحيانا مقارنة بشهر رمضان الفارط، حيث تتراوح أسعار اللحوم الحمراء بين 36 و38 دينارا، وسعر الكغ من الفلفل الأخضر 4500 مي، والفراولة 7000 مي للكغ، من وترواحت أسعار التمور بين 3500 و 10 دنانير، داعيا المواطنين إلى تجنب اللهفة وترشيد الاستهلاك ومقاطعة المواد التي تشهد ارتفاعا مشطا في الأسعار للضغط عليها

وتتضمن نقطة البيع بمدينة سليانة زيت الزيتون (14دينار و 900 مليم)، والبيض( 1460 مي)، ولحم الضأن (29 دينار و 600 مليم)، ولحم الأبقار(28 دينار و500 مليم)، ولحم" النعاج" (20 دينار)، والأجبان، فضلا عن توفير 400 لتر من الحليب الطازج.

هذا وتشهد وضعية التزويد منذ بداية شهر رمضان نسقا عاديا ولم يتم تسجيل أي نقص في كافة المواد، سيما وأنّه تم تدارك النقص الحاصل في مادة القهوة، وفق تصريح سابق للمدير الجهوي للتجارة بسليانة قيس اليزيدي.

يذكر أن مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بسليانة رفعت 71 مخالفة اقتصادية إثر691 زيارة تفقّد ميدانية خلال الأيام الأربعة الأولى من شهر رمضان المعظّم.



