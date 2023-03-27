الكاف: تقدم برنامج إزالة المساكن البدائية بنسبة 60 بالمائة

تقدّم تنفيذ برنامج إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها بولاية الكاف بنسبة 60 بالمائة، علما أنّ كلفة المشروع تقدّر بـ 10 ملايين و500 الف دينار، وفق معطيات من مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالكاف.



ويقدر عدد المنتفعين بهذا البرنامج السكني بـ 630 منتفعا ويجري تنفيذه عن طريق البناء الذاتي وذلك عبر صرف الاعتمادات في شكل اقساط حسب تقدم الانجاز وبعد المعاينة الميدانية من قبل المصالح الفنية للادارة الجهوية للتجهيز التي تشرف على إدارة المشروع.



من جهة أخرى، ينتظر أن يتم خلال الفترة القادمة توزيع المساكن الشعبية المنجزة بكل من الكاف، ونبر، وتاجروين على أصحابها، بعد توزيع مساكن ساقية سيدي يوسف، وذلك بعد الانتهاء من عملية تحيين قائمة المنتفعين والبت نهائيا في الاعتراضات في شانها، وفقتصريح إعلامي سابق لوزيرة التجهيز والتهيئة العمرانية سارة الزعفراني الزنزري.



