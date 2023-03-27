أعلنت جامعة منوبة اليوم الاثنين، تعيين رئيسة الجامعة جهينة غريب نائبة لرئيس الاتحاد الدولي للجامعات، ممثلة لإفريقيا في اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة وذلك لمدة اربع سنوات.



ويجمع الاتحاد الدولي للجامعات(AIU) حوالي 600 عضو وعضوة من ممثلي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي من حوالي 150 بلداً تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة" اليونسكو"، وفق مكتب الاعلام بالجامعة.



وجاء تعيين رئيسة جامعة منوبة نائبة رئيس الاتحاد الدولي للجامعات، عقب مشاركتها أيام 16 و17 مارس 2023 بمقر "اليونسكو" بباريس في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، الذي يعد الصوت العالمي للتعليم العالي عبر مجموعة واسعة من المنظمات والحكومية الدولية، ولا سيما لليونسكو، والمنبر الدوري لمناقشة السياسات وتحديد الاتجاه لمؤسسات التعليم العالي في جميع أنحاء العالم.



ويعتبر الاتحاد الذي احدث سنة 1950 شريكا رسميا لليونسكو تم منحه وضعا استشاريا خاصا من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويستفيد اعضاؤه من مجموعة واسعة من الخدمات على أساس الأولوية، إضافة الى المنظمات والمؤسسات وسلطات التعليم العالي وصانعي السياسات والقرارات والمتخصصين والإداريين والمعلمين والباحثين والطلبة.

ويقوم الاتحاد بجملة من الأنشطة والندوات والمؤتمرات والمشاريع والمبادرات بهدف المساهمة في السلام والتنمية البشرية من خلال تعزيز قوة التعليم العالي لتغيير الحياة، وتفعيل دور الجامعات في مختلف الأوساط، وتوثيق الصلة بينهم، وبناء القدرات، وربط الشعوب المتنوعة، وتوليد المعرفة الجديدة ونشرها، وخلق رؤى وإيجاد حلول مستدامة للتحديات المحلية والعالمية، والإدارة الجامعية الحديثة، والتخطيط العلمي الأكاديمي، وفق نبذة تعريفية له على موقعه الرسمي.

كما تتمثل مهمته الأساسية في تطوير سياسات وممارسات التعليم العالي التي تحترم وجهات النظر المتنوعة وتعزز المسؤولية الاجتماعية وتساهم في تطوير مستقبل مستدام.

يذكر ان للاتحاد فروع إقليمية، كرابطة جامعات آسيا والمحيط الهادئ، واتحاد رؤساء الجامعات العالمية وهو يُصدر العديد من الدوريات منها سياسة التعليم العالي، ومجلة التعليم العالي، والنشرات والكتيبات الدولية للجامعات، وغيرها.



