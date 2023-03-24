وزير الدفاع الوطني يعود العسكري المقيم بالمستشفى العسكري بتونس

وزير الدفاع الوطني يعود العسكري المقيم بالمستشفى العسكري بتونس

Publié le Vendredi 24 Mars 2023 - 23:39 قراءة: 0 د, 30 ث
      
عاد وزير الدفاع الوطني عماد مميش، مساء يوم الجمعة، العسكري المقيم بالمستشفي العسكري بتونس والّذي أصيب يوم الأربعاء الماضي وذلك للإطمئنان عليه والاستفسار على وضعه الصحي ومراحل علاجه، وفق بلاغ أصدرته الوزارة.

وثمن الوزير الإحاطة التي حظي بها العسكري المصاب من طرف جميع المتداخلين.

تجدر الإشارة إلى أن أحد العسكريين تعرض صباح الأربعاء 22 مارس 2023، إلى انفجار لغم أرضي تقليدي الصنع من مخلفات التواجد الارهابي بالمنطقة ممّا أسفر عن إصابته بأسفل الساق ،وذلك في إطار العمليات العسكرية اليومية الجارية بمرتفعات الوسط الغربي.

وقد تم نقله بوسيلة جوية إلى المستشفى العسكري بتونس حيث خضع إلى الإحاطة الطبية المستوجبة وحالته مستقرة.

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