المركز المالي لرواد الأعمال يختتم بنجاح اصدار قرض رقاعي بقيمة 15 مليون دينار

المركز المالي لرواد الأعمال يختتم بنجاح اصدار قرض رقاعي بقيمة 15 مليون دينار

Publié le Jeudi 23 Mars 2023 - 19:19 قراءة: 1 د, 4 ث
      
اختتم المركز المالي لرواد الأعمال في تونس، بنجاح الاكتتابات والمدفوعات لقرضه الرقاعي بمبلغ 15 مليون دينار دون اللجوء إلى اصدار طلب عرض عمومي للادخار.
وأوضح المركز، وفق ما نشره، الخميس، أن الإصدار الأولي للقرض الرقاعي بلغ نحو 8 مليون دينار، ومن المرجح زيادته إلى 15 مليون دينار.
واعتبر المصدر ذاته، "أن الإختتام الفعلي لهذا القرض ، مع بلوغ الحد الأقصى للاكتتاب 15 مليون دينار على مدى 5 سنوات ، يشهد على الصلابة المالية والثقة المتزايدة للمستثمرين القدامى والجدد.

وستمكن الأموال التي تم جمعها، المركز ، من تعزيز موقعه في السوق التونسية ، لدعم موارده على المدى المتوسط ​​والطويل ومواصلة دعم أصحاب المشاريع الصغرى ، من خلال تقديم الخدمات التمويلية وأخرى غير مالية والتي تتناسب مع احتياجاتهم ".

وصرح رئيس مجلس إدارة المركز المالي لرواد الأعمال في تونس، راضي المدب ، أن "نجاح إصدار القرض الرقاعي يشهد على الصلابة المالية والمصداقية للمركز مع الفاعلين الماليين. وأضاف قائلا، "ستسمح لنا الأموال التي تم جمعها بمواصلة دعم أصحاب المشاريع الصغرى في سياق اقتصادي صعب ".
يذكر أن المركز المالي لرواد الأعمال في تونس، وهو مؤسسة للتمويل الصغير، يضطلع بمهمة تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية المهنية ويستهدف المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.

وتملك المؤسسة حاليا 16 وكالة تتوزع في 14 ولاية، وسجلت بتاريخ 28 فيفري 2023، نحو 12723 حريفا فاعلا بإجمالي قروض في حدود 115 مليو دينار .


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