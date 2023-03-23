ارتفعت صادرات قطاع النسيج والملابس بنسبة 16.69 بالمائة بالدينار إلى 1698.08 مليون دينار وبنسبة 13.93 بالمائة بالأورو (509.9 مليون أورو) خلال الشهرين الأولين من سنة 2023 مقارنة بالشهرين الأولين من سنة 2022.

ووفقًا للعدد الأخير من نشرية المركز الفني للنسيج، فقد انخفضت هذه الصادرات بنسبة 8.85 بالمائة من حيث الحجم.

أما بالنسبة لواردات قطاع النسيج والملابس فقد سجلت خلال الفترة نفسها نموا بنسبة 2.26 بالمائة بالدينار لتصل إلى 1128.27 مليون دينار وانحدار 0.15 بالمائة بالأورو (338.8 مليون أورو) و 7.07 بالمائة في الحجم.

في الشهرين الأولين من عام 2023 ، سجل الميزان التجاري زيادة قدرها 18.6 نقطة مقارنة بالشهرين الاولين لسنة 2022 (150.5 بالمائة مقابل 131.9بالمائة)

بالنسبة لقطاع الملاباس، ارتفعت بنسبة 15.96 بالمائة بالدينار و 5.49 بالمائة بالطن. وارتفع سعر الصوفية بنسبة 39.84 بالمائة بالدينار و 17.52 بالمائة بالطن. يُظهر التحليل حسب السوق لصادرات الملابس نموًا في القيمة والحجم في الأسواق الرئيسية: فرنسا (+ 12.43 بالمائة بالدينار و 4.01 بالمائة في الوزن) ، ألمانيا (+ 26.35 بالمائة بالدينار و + 12.6 بالمائة في الوزن) و إيطاليا (+ 33.03 بالمائة بالدينارو + 13.73 بالمائة في الوزن). وسجلت صادرات الملابس الصوفية زيادات في إيطاليا (+ 50.44 بالمائة بالدينار و + 8.83 بالمائة في الوزن) ، وفرنسا (+ 18.35 بالدينار و + 4.21 بالمائة في الوزن) ، وبلجيكا (+ 2.23 بالمائة بالدينار و + 20.90 بالمائة في الوزن) وألمانيا (+ 65.51 بالمائة بالدينار و 22.66 بالمائة في الوزن). وأظهرت صادرات قطاع النسيج انخفاضا بنسبة 7.65 بالمائة بالدينار و 20.90 بالمائة في الحجم. كما سجلت الأقمشة والخيوط انخفاضًا بنسبة 20.85 بالمائة و 3.92 بالمائة على التوالي من حيث القيمة واستقرت صادرات المنسوجات في إيطاليا (+ 0.51 بالمائة) وانخفضت تجاه فرنسا بنسبة 8.04 بالمائة فيما يتعلق بواردات النسيج والملابس، انخفضت واردات الألياف بنسبة 23.27 بالمائة بالدينار و 59.62 بالمائة في الحجم. وسجلت إيطاليا ، المورد الرئيسي لهذا المنتج ، نموًا بنسبة 18.13 بالمائة بالدينار. الصين ، المورد الثاني ، سجل زيادة بنسبة 49.83 بالمائة في واردات الغزل (+ 0.65 بالمائة بالدينار) وانخفضت بنسبة 17.1 بالمائة في الحجم. وتطورت واردات الأقمشة بنسبة 0.88 بالمائة بالدينار وبنسبة -803 بالمائة بالأطنان. وانخفضت واردات أقمشة بنسبة 12.61 بالمائة بالدينار و 15.97 بالمائة طن. وتطورت الأقمشة المخصصة للاستخدام الفني بنسبة 14.54بالمائة بالدينار وبنسبة -1.23 بالمائة بالأطنان. وزادت واردات الأقمشة بنسبة 21.92 بالمائة بالدينار وانخفضت بنسبة 18.29 بالمائة بالطن. وارتفعت واردات الملابس الجاهزة 16.35 بالمائة بالدينار وانخفضت 0.56 بالمائة بالطن. ويبرز تحليل واردات النسيج والملابس الموجهة للسوق المحلي (طرح للاستهلاك) نموًا بنسبة 73.32 بالمائة بالدينار و 39.23 بالمائة بالطن وشهدت الواردات من الخيوط ارتفاعا إيجابيا بنسبة 15.62 بالمائة بالدينار وبنسبة 26.36 بالمائة بالطن. وانخفضت قيمة الأقمشة بنسبة 8.54 بالمائة بالدينار و 5.15 بالمائة في الحجم





