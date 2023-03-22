نحو إرساء برنامج حركية للأساتذة والطلبة بين الجامعات التونسية والمصرية

أكدت تونس ومصر على ضرورة إرساء برنامج حركية للأساتذة والطلبة في مختلف المراحل الجامعية والاختصاصات، وذلك خلال لقاء جمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير، بنظيره المصرى، أيمن عاشور.



وأكّد الطرفان، خلال اللقاء الذي جاء بمناسبة انعقاد أشغال الدورة 55 للمؤتمر العام لاتّحاد الجامعات العربية التي انطلقت يوم 18 مارس 2023 بكلّية الطبّ بولاية سوسة، على التشجيع على تبادل الخبرات والمعلومات حول ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي والتصنيف الدولي لمؤسّسات التعليم العالي والبحث العلمي والملكية الفكرية.



واتفقا على دفع نسق التعاون في مجال البحث العلمي من خلال تنفيذ مشاريع بحث مشتركة في إطار طلب عروض ثنائي وتعزيز الشراكة بين مراكز البحث العلمي في البلدين.



وشدّد الجانبان على عمق العلاقات في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مبدين حرصهما على مزيد تطوير برامج التعاون والشراكة في الميادين المرتبطة بهذا القطاع.







