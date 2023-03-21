تصفيات كأس افريقيا للأمم: عناصر المنتخب التونسي تؤكد جاهزيتها وحسن استعدادها لمبارة ليبيا

جاء ذلك على هامش حصة تدريبية مفتوحة بالملعب الفرعي برادس ضمن التربص الاعدادي للمنتخب التونسي خصصت في جزئها الاول للتواصل مع الصحفيين وتسليط الضوء على آخر الاستعدادات.وفي هذا الاطار، أكد علي بومنيجيل المدرب الوطني المساعد أنّ المباراة امام المنتخب الليبي تحظى بأهمية بالغة لكاملة المجموعة مشيرا الى أنّ جلّ العناصر جاهزة للمواجهة وتتطلع للفوز وتعبيد الطريق نحو التأهل لكأس افريقيا.وأوضح أنّ باب المنتخب التونسي مفتوح للجميع لافتا النظر أنّ الجدل القائم بخصوص وضعية لاعب الوسط سيف الدين الخاوي وعدم توجيه الدعوة له هو أمر في غير محله.وكشف أنّ مهاجم فريق كيلمون فوت أعلم الاطار الفني للمنتخب التونسي قبل 24 ساعة من موعد اعلان القائمة باصابته وعدم جاهزيته بشكل كامل ليتخذ على اثره قرار بعدم استدعائه لدواع صحية.ومن جهته، أفاد المدافع منتصر الطالبي أنّ المنتخب التونسي سيخوض المقابلة امام نظيره الليبي بشعار الانتصار واعدا في ذلك الجمهور التونسي بتحقيق نتيجة ايجابية.وقال ان المنتخب التونسي سيقدم مباراة قوية تليق بسمعته مشددا أنّ الهدف الأول الذي يجمع كامل مكونات "نسور قرطاج" هو التأهل الى نهائيات كأس افريقيا.ومن ناحيته، بيّن لاعب الارتكاز عيسى العيدوني أنّ المبارة لن تكون سهلة مشيرا الى أنّ المنتخب التونسي سيعمل جاهدا من أجل تحقيق الانتصار وضمان العلامة الكاملة.وخلص الى أنّه ورفاقه لن يدخروا جهدا في سبيل تحقيق الانتصار وتعزيز صدارته لافتا النظر أنّ النتائج لا تأتي الاّ بالعمل والاجتهاد.كما أعرب المهاجم هيثم الجويني أنّ جلّ عناصر المنتخب على أتم الاستعدادا للمباراة وستواصل تشريف الراية الوطنية في مشوار التصفيات الافريقية.وحذر من مغبة استسهال المنافس قائلا انّ المنتخب الليبي يعد من المنتخبات العربية والافريقية المحترمة التي تملك عناصر قادرة على صنع الفارق.يذكر أنّ لقاء المنتخب التونسي ونظيره الليبي ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الافريقية سيقام يوم الجمعة 24 مارس الجاري بملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعة التاسعة ونصف ليلا بادارة الحكم الجزائري مصطفى غربال.ويتصدر المنتخب التونسي جدول ترتيب المجموعة العاشرة بـ4 نقاط جمعها من انتصار على غينيا الاستوائية برباعية نظيفة في الجولة الأولى في تونس وتعادل سلبي مع بوتسوانا في غابورون.