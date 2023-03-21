إمضاء اتفاقيات بين البنك التونسي للتضامن ووزارة المالية

نظم البنك التونسي للتضامن الثلاثاء، يوما إعلاميا تحت عنوان "إنطلاقة جديدة لتمويلات البنك التونسي للتضامن " تم خلاله إبرام إتفاقية مع وزارة المالية لوضع خط تمويل على ذمة البنك لتمويل الشركات الأهليّة

كما تم إبرام إتفاقية لوضع خط تمويل على ذمة البنك التونسي للتضامن خاصة بصنف جديد من القروض لا يتجاوز 5 آلاف دينار دون فوائض لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية لدعم الإدماج المالي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل.

وجرى توزيع دفعة أولى من إشعارات موافقات التمويل لفائدة حوالي 30 مؤسسة للإقتصاد الاجتماعي والتضامني من مجامع تنمية وشركات تعاونيّة للخدمات الفلاحيّة بحجم إستثمارات بحوالي 3 مليون دينار.

ويتنزّل هذا اليوم الاعلامي في إطار تفعيل الإجراءات الجديدة التي تضمّنها قانون المالية لسنة 2023 والمتعلّقة بـالتّرفيع في سقف القروض المسندة من قبل البنك لفائدة المؤسّسات والمشاريع الصغرى من 150 ألف دينار (أد) حاليا إلى 200 أد بالنسبة إلى حاملي الشهائد العليا ومن 100 أد إلى 150 أد بالنسبة إلى المستويات التعليمية الأخرى.









