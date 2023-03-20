الميزان التجاري لمنتوجات الصيد البحري يحقق فائضا بنحو 464 مليون دينار خلال 2022

حقق الميزان التجاري لمنتوجات الصيد البحري، وفق بيانات أولية، فائضا بقيمة 8ر464 مليون دينار خلال 2022 مما شكل ارتفاعا بنسبة 3ر26 بالمائة مقارنة بسنة 2021 .



وبين المرصد التونسي للفلاحة في نشرية اليقظة لشهر مارس 2023، ان انتاج تونس من الصيد البحري ناهز 3ر149 الف طن خلال 2022 مما يمثل زيادة بنسبة 1 بالمائة عن سنة 2021 في حين بلغ انتاج الاحياء المائية 4ر18 الف طن مما يمثل تراجعا بنسبة 2ر29 بالمائة عن سنة 2021.



وبلغت صادرات الصيد البحري سنة 2022، حوالي 4ر38 الف من طن بقيمة 871 مليون دينار مقابل 2ر33 الف طن بقيمة 708 مليون دينار خلال 2021 مما شكل ارتفاعا بنسبة 7ر15 بالمائة.



ويعود هذا الارتفاع الى الزيادة الملحوظة في صادرات اسماك الوراطة بحوالي 9ر1 الف طن مما شكل 5ر43 بالمائة من اجمالي حجم الصادرات و 8ر61 بالمائة من الايرادات.



وارتفعت صادرات مصبرات التن لتصل الى4928 طن بقيمة 7ر81 مليون دينار مع موفي 2022 مقابل 2278 طن بقيمة 8ر34 مليون دينار خلال سنة 2021 .



وتراجعت صادرات تونس من مصبرات السردينة بنسبة 7ر25 بالمائة خلال سنة 2022 على مستوى الكمية في ظل استقرار للعائدات التصديرية مقارنة بسنة 2021.



وتقلصت صادرات التن الأحمر، خلال سنة 2022، بنسبة 5ر24 بالمائة لتستقر عند مستوى1197 طن مما مكن من تحقيق عائدات في حدود 5ر11 مليون دينار علما وان اسعار التن الحي ارتفعت عند التصدير لتمر من 3ر35 دينار / للكلغ الى 9ر49 دينار للكلغ



ووردت تونس خلال سنة 2022،قرابة 7ر65 الف طن من منتوجات الصيد البحري مما شكل تراجعا بنسبة 7ر6 بالمائة على مستوى الكميات في حين ارتفعت قيمة المواد الموردة بنسبة 4ر19 بالمائة لتصل الى 2ر406 مليون دينار



وتعود هذه الزيادة اساسا الى ارتفاع واردات التن المجمد الموجه للتصنيع خلال 2022 بحوالي 2ر4938 طن والتي سجلت ارتفاعا بنسبة 4ر11 بالمائة على المستوى الكمي و 1ر43 بالمائة على مستوى القيمة.







