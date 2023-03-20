عبر مدرب المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم, جمال بلماضي, يوم الأحد بالجزائر العاصمة, عن ارتياحه لقدوم خمسة لاعبين "مزدوجي الجنسية" الذين استدعاهم لأول مرة تحسبا للمواجهة المزدوجة أمام منتخب النيجر, يومي 23 و 27 مارس لحساب الجولتين 3 و 4 (المجموعة ال6) من تصفيات كاس إفريقيا للأمم 2023 (المؤجلة إلى 2024) بكوت ديفوار.



وقال بلماضي, خلال الندوة الصحفية بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر): " كثيرا ما أشرت إلى صعوبة استدعاء لاعبين للمنتخب الوطني الجزائري قادرون على تقديم إضافة فعلية. و لست بحاجة إلى التحدث في كل مرة عن هذا الموضوع. هناك لاعب من بين هؤلاء الشبان الذي تلقى استدعاءين في نفس الوقت, واحد للمنتخب الفرنسي دون 20 عاما والثاني لدون 23 عاما, لكنه فضل تمثيل الجزائر, و هذا يتعدى كل شيء, لأنه لم يسبق أن حدث مثل هذا الأمر في تاريخ الكرة الجزائرية. إن مثل هؤلاء يستحقون كل احترامنا. فحدث من قبل مع المرحوم مصطفي زيتوني, ورشيد مخلوفي و ربما آخرون نسيت أسماءهم. و هذا أثر في نفسي كثيرا".

ووجه مدرب المنتخب الوطني الجزائري الدعوة لـ25 لاعبا من بينهم ستة جدد. ويتعلق الأمر بزين الدين بلعيد (اتحاد الجزائر), فارس شايبي (تولوز/فرنسا), (كيفن قيتون (باستيا/فرنسا),ريان آيت نوري (فولفرهامتون/انجلترا), جوان حجام (نانت/فرنسا) وبدر الدين بوعناني (نيس/فرنسا).

و أضاف بلماضي " صحيح أنهم 5 لاعبين مزدوجي الجنسية, لكن لكل واحد تاريخه. فالبعض منهم فضل عدم التطرق للمحادثات ذات الحساسية أمام الشعب الجزائري, أما أنا فضلت التزام السرية التامة في هذه الأمور".



و قال : " يبقى خزان اللاعبين محدودا بالنسبة للجميع بالمقارنة بماهو الحال في منتخب السنغال (حامل اللقب القاري). والحصول على مواصفات كبيرة لا يضمن تحقيق النجاح. هناك قوائم ينبغي إعدادها, كما يجب تحقيق الانسجام. لي خارطة طريق و مخطط عمل. نريد بعد تحقيق التأهل, أن نتوفر على أحسن مجموعة ممكنة للتحسن في المنافسات المقبلة".

ويذكر ان المنتخب الجزائري, الفائز بمباراتيه الأوليين أمام أوغندا بالجزائر (2-0) و خارج الديار أمام تنزانيا (2-0), يحتل المركز الأول للمجموعة السادسة برصيد 6 نقاط أمام النيجر (2 نقطتان ), بينما يتقاسم منتخبا تنزانيا و أوغندا المركز الثالث

بنقطة واحدة.



