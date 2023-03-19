وزير الخارجية يوجه دعوة لنظيره الجزائري لزيارة تونس

وزير الخارجية يوجه دعوة لنظيره الجزائري لزيارة تونس

Publié le Dimanche 19 Mars 2023 - 15:32 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، خلال مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، حرصه على تعزيز العمل المشترك من أجل توطيد الروابط الأخوية بين الشعبين التونسي والجزائري، وتطوير التعاون الثنائي في كل المجالات، خدمة لمصلحة البلدين الشقيقين.

كما وجه عمّار، دعوة لنظيره الجزائري لتأدية زيارة إلى تونس، وهنأه بالثقة التي منحه إياها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وفق بلاغ صادر اليوم الأحد عن وزارة الخارجية.


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