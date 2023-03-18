أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ نشرته مساء اليوم السبت، أن الوزير علي المرابط والفريق المرافق له، تعرضوا إلى حادث مرور بالطريق السيارة على مستوى ولاية قابس، وذلك خلال تحوّل الوزير لمنطقة الجنوب التونسي، للقيام بزيارات تفقد للوحدات الصحية ولمتابعة المشاريع المبرمجة بولايات الجنوب وكانت ولاية قابس اولى محطات تلك الزيارة.



وأوضحت الوزارة أن حالات المصابين "مستقرة" وأنه تم نقل علي المرابط والفريق المرافق له إلى المستشفى لتلقي العلاج.



