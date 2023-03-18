وزارة الصحة: "تعرّض علي المرابط والوفد المرافق له لحادث مرور بالطريق السيارة على مستوى ولاية قابس .. وحالتهم مستقرة"

وزارة الصحة: "تعرّض علي المرابط والوفد المرافق له لحادث مرور بالطريق السيارة على مستوى ولاية قابس .. وحالتهم مستقرة"

Publié le Samedi 18 Mars 2023 - 20:31 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ نشرته مساء اليوم السبت، أن الوزير علي المرابط والفريق المرافق له، تعرضوا إلى حادث مرور بالطريق السيارة على مستوى ولاية قابس، وذلك خلال تحوّل الوزير لمنطقة الجنوب التونسي، للقيام بزيارات تفقد للوحدات الصحية ولمتابعة المشاريع المبرمجة بولايات الجنوب وكانت ولاية قابس اولى محطات تلك الزيارة.

وأوضحت الوزارة أن حالات المصابين "مستقرة" وأنه تم نقل علي المرابط والفريق المرافق له إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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