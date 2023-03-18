مجلس ادارة الدولية للايجار المالي يخطط لرفع راس المال الشركة الى 35 مليون دينار عبر دمج الاحتياطي

مجلس ادارة الدولية للايجار المالي يخطط لرفع راس المال الشركة الى 35 مليون دينار عبر دمج الاحتياطي

Publié le Samedi 18 Mars 2023 - 14:40 قراءة: 0 د, 50 ث
      
قرّر مجلس إدارة الشركة الدولية للإيجار المالي دعوة المساهمين الى جلسة عامة خارقة للعادة يوم 18 افريل 2023 للنظر في مقترح ترفيع راس مال الشركة من 25 مليون دينار الى 35 مليون دينار.

وصدر القرار في ختام اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم 16 مارس 2023 والذي خصص للنظر في أنشطة الشركة خلال سنة 2022 والمصادقة على القائمات المالية الفردية والمجمعة.

ويخطط مجلس إدارة الشركة الدولية للإيجار المالي الى رفع راس المال من خلال دمج الاحتياطي من خلال منح ساهمين مجانيين مقابل كل 5 اسهم قديمة على ان تكون نافذة المفعول انطلاقا من غرة جانفي 2023 .

وحققت الشركة خلال سنة 2022، نتيجة صافية فردية في حدود 5ر17 مليون دينار مقابل 1ر15 مليون دينار مع موفي سنة 2021 في حين قدرت النتيجة الصافية المجمعة بنجو 2ر17 مليون دينار مع موفي 2022 مقابل 5ر15 مليون دينار مع موفي 2021 .

وافضت هذه البيانات المالية الى اتخاذ قرار من طرف مجلس الادارة يقضى باقتراح توزيع ارباح على المساهمين بعنوان سنة 2022 في حدود 200ر2 دينار نظير كل سهم.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 263524



En continu...

Toutes les news...
السبت 18 مارس 2023 | 26 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:57 18:31 15:53 12:34 06:26 05:00
Babnet
22°
 Babnet22° Babnet % 53 :الرطــوبة
تونــس Babnet
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-921°-1120°-1119°-1019°-10
  • Avoirs en devises
    21819,7

  • (17 mars)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,32011 DT        1$ =3,13217 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 mars)   782,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   