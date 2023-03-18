قرّر مجلس إدارة الشركة الدولية للإيجار المالي دعوة المساهمين الى جلسة عامة خارقة للعادة يوم 18 افريل 2023 للنظر في مقترح ترفيع راس مال الشركة من 25 مليون دينار الى 35 مليون دينار.



وصدر القرار في ختام اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم 16 مارس 2023 والذي خصص للنظر في أنشطة الشركة خلال سنة 2022 والمصادقة على القائمات المالية الفردية والمجمعة.



ويخطط مجلس إدارة الشركة الدولية للإيجار المالي الى رفع راس المال من خلال دمج الاحتياطي من خلال منح ساهمين مجانيين مقابل كل 5 اسهم قديمة على ان تكون نافذة المفعول انطلاقا من غرة جانفي 2023 .



وحققت الشركة خلال سنة 2022، نتيجة صافية فردية في حدود 5ر17 مليون دينار مقابل 1ر15 مليون دينار مع موفي سنة 2021 في حين قدرت النتيجة الصافية المجمعة بنجو 2ر17 مليون دينار مع موفي 2022 مقابل 5ر15 مليون دينار مع موفي 2021 .



وافضت هذه البيانات المالية الى اتخاذ قرار من طرف مجلس الادارة يقضى باقتراح توزيع ارباح على المساهمين بعنوان سنة 2022 في حدود 200ر2 دينار نظير كل سهم.







