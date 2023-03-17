وفاة الممثل والمخرج عبد الغني بن طارة

نعت وزارة الشؤون الثقافية، الممثل والمخرج عبد الغني بن طارة، الذي وافاه الأجل المحتوم يوم الجمعة.



وقد تقدّمت الوزارة، بهذه المناسبة الأليمة، بأحرّ التعازي إلى عائلة الفقيد عبد الغني بن طارة وإلى كافة العائلة الفنية والمسرحية.



وذكّرت في بلاغ لها مساء الجمعة، بأن الراحل عبد الغني بن طارة، عرفه الجمهور أساسا، من خلال الأعمال الدرامية، إلا أنه بدأ حياته الفنية في جمعية قدماء مدرسة التمثيل العربي سنة 1961، ثم كانت له تجارب مع مجموعة من الفرق المسرحية مثل جمعية "المسرح الشعبي" و"الكوكب الجديد"، ثم التحق عام 1964 للدراسة بالمركز الفني المسرحي الذي تخرج منه عام 1967، قبل أن يلتحق بالفرقة التمثيلة للاذاعة والتلفزة كممثل ثم كمساعد مخرج فمخرج إذاعي.



ومن أبرز أعماله المسرحية "هاملت" و"مراد الثالث" كما كانت له مشاركات عديدة في الدراما، من بينها بالخصوص ، "قمرة سيدي محروس" و"الخطّاب عالباب" و"باب الخوخة" و"ريح المسك" و"عشقة وحكايات"..



