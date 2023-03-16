وزارة التجارة تحدد أسعار وهوامش ربح قصوى لبيع بعض المنتجات الفلاحية الطازجة بداية من يوم الجمعة 17 مارس 2023

حددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، أسعار وهوامش ربح قصوى لبيع بعض المنتجات الفلاحية الطازجة بداية من يوم الجمعة 17 مارس 2023 وإلى غاية موفى شهر رمضان من سنة 2023. وأفادت الوزارة في بلاغ، الخميس، أن هذا القرار يهم جميع المهنيين المعنيين .



وتم تحديد سعر الدجاج الجاهز للطبخ بــ 8700 مليم الكلغ للعموم (باعتبار هامش ربح بـ 10 بالمائة لتاجر التفصيل)

وحددت سعر البيض بــ 1480 مليم الأربع بيضات للعموم (باعتبار هامش ربح بـ 15 مليم البيضة لتاجر الجملة و15 مليم البيضة لتاجر التفصيل )



وأوضحت الوزارة، بالنسبة إلى الغلال ، أن هامش ربح خام أقصى موحد بـ 20 بالمائة على أن لا يتجاوز الربح الأقصى 1500 مليم الكلغ.



ودعت الوزارة، في البلاغ، ذاته، جميع المتدخلين لاحترام الأسعار وهوامش الربح القصوى المذكورة ومراعاة القدرة الشرائية للمواطن وتفادي كل مظاهر الاحتكار والمضاربة بما في ذلك الامتناع عن تزويد السوق والانحراف بالمسالك القانونية والترفيع في الأسعار التي تعرض مرتكبيها لأقصى التتبعات القانونية.



وأوصت جميع المستهلكين بترشيد شراءاتهم طبقا للحاجيات الفعلية وتفادي اللهفة والتبذير وعدم الانسياق وراء عروض الأسعار التي تفوق المستويات المحددة والتبليغ عنها في الإبان عبر الرقم الأخضر للوزارة: 80100191.



وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات قد أقرت مؤخرا تحديد الأسعار القصوى لمنتوجي الموز والتفاح ، ليتم بيعهما للعموم التفاح بـ5ر4 دنانير والموز بـ5 دنانير للكغ الواحد.

وتأتي هذه الإجراءات وقد بلغت نسبة التضخم في تونس مستوى 4ر10 بالمائة، في شهر فيفري 2023، مقابل 2ر10 بالمائة خلال شهر جانفي 2023، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء يوم 5 مارس 2023.



