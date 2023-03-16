الرابطة الأولى (مرحلة التتويج): قمة في صفاقس ..حماس في تطاوين..وتشويق في باجة

تستانف مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم غدا الجمعة نشاطها باجراء الجولة الثانية التي تتصدرها قمة ساخنة بين النادي الرياضي الصفاقسي وضيفه النادي الافريقي.



ورغم أنّ الجولة ستكون منقوصة من لقاء رائدي الترتيب الترجي الرياضي التونسي وضيفه الاتحاد الرياضي المنستيري بسبب التزاماتهما القارية على التوالي في مسابقتي كأس رابطة الأبطال الافريقية وكأس الاتحاد الافريقي، الاّ أنّ البرنامج يتضمن 3 مقابلات لا تقل أهمية في مقدمتها الكلاسيكو بين فريق عاصمة الجنوب متذيل الترتيب بنقطة واحدة وفريق باب الجديد صاحب المركز الرابع بـ 4 نقاط.



ويطمح النادي الصفاقسي الى العودة مجددا الى سكة الانتصارات ومصالحة انصاره بعد التفريط في لقب الكاس اثر الانسحاب في الدور ربع النهائي على ارضه امام الاولمبي الباجي بركلات الترجيح والهزيمة في الجولة الافتتاحية لمرحلة التتويج خارج القواعد أمام النجم الرياضي الساحلي بنتيجة 1-0 والتي اعلن في اعقابها المدرب انيس بوجلبان مغادرته للفريق. وسيحاول زملاء الحارس ايمن دحمان الاستفادة من اسبقيتي الارض والجمهور للخروج بالنقاط الكاملة للمباراة والتقدم في جدول الترتيب العام وهو ما يفرض عليهم تحسين منظومتهم الهجومية التي لم تقدر على تسجيل سوى 9 اهداف في مشوارها بالبطولة هذا الموسم في 15 مباراة وهي حصيلة ضعيفة بالنسبة لفريق يرغب في لعب الادوار الاولى.

وفي المقابل، يدخل النادي الافريقي المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما عرفت نتائجه في الفترة الاخيرة تحسنا كبيرا حيث تمكن ابناء المدرب سعيد السايبي من ضمان ترشحهم الى الدور نصف النهائي لكاس تونس، نسخة الهادي شاكر، وتحقيق سلسلة من 3 انتصارات متتالية في سباق البطولة اخرها امام الاولمبي الباجي بهدف دون رد في الجولة الاولى لمرحلة التتويج. كما سيحاول النادي الافريقي المحافظة على سجله الخالي من الهزيمة خارج الديار للمباراة الخامسة على التوالي بين المسابقتين المحليتين والعودة بالعلامة الكاملة لتعويض تأخره عن كوكبة الطليعة الناجم عن اكتفائه بنقطة حوافز واحدة في نهاية المرحلة الاولى.



وفي تطاوين، يستقبل اتحاد المكان صاحب المركز السادس برصيد نقطتين يوم السبت النجم الرياضي الساحلي صاحب المركز الثالث برصيد 6 نقاط في مباراة تلوح حماسية وسيرفع خلالها الفريقان شعار الانتصار. ويتطلع المحليون الى تدارك هزيمة الجولة الأولى أمام الاتحاد الرياضي المنستيري بهدف نظيف واستعادة نغمة الفوز التي غابت عنهم في مقابلاتهم الاربع الاخيرة بين البطولة والكاس وبالتحديد منذ الفوز يوم 2 فيفري الماضي امام النادي الصفاقسي على ملعب الطيب المهيري من اجل تحسين ترتيبهم والتقدم الى المواقع الامامية في موسم يعلق عليه أبناء المدرب محمد علي معالج طموحات كبيرة لانتزاع احد المراكز المؤهلة الى مشاركة في مسابقة خارجية لاول مرة في تاريخ الجمعية.

أما فريق جوهرة الساحل، فسيعمل جاهدا في اول مباراة له تحت قيادة مدربه الجديد فوزي البنزرتي على تاكيد انطلاقته الموفقة في مرحلة التتويج بتحقيق فوز ثان على التوالي يمكنه من الارتقاء ولو مؤقتا الى صدارة الترتيب وذلك عبر توظيف الاسبقية المعنوية التي يملكها على حساب منافسه بعدما تغلب عليه في المرحلة الاولى ذهابا وايابا 2-1 و2-0. وبعد خروجه من مسابقة الكاس على يد الملعب التونسي، سيرمي النجم الساحلي بكل ثقله في سباق البطولة لترويض اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2015-2016 او على الاقل تحصيل المركز الثاني المؤهل الى رابطة الأبطال الافريقية الموسم القادم.



أما المباراة الثالثة والأخيرة لحساب هذه الدفعة الاولى للجولة الثانية فستجمع يوم السبت ايضا بين الأولمبي الباجي صاحب المركز السادس مناصفة مع اتحاد تطاوين برصيد نقطتين وضيفه اتحاد بن قردان صاحب المركز الخامس بمجموع 3 نقاط. وتبدو المباراة متكافئة بين الفريقين اللذين تقابلا في اياب المرحلة الاولى للبطولة على نفس الملعب في مباراة حسمها التعادل الايجابي بهدف في كل شبكة وسيسعى كل منهما الى تعويض سقوطه في مستهل مرحلة التتويج للبقاء على مسافة قريبة من المراكز الامامية. ويطمح الاولمبي الباجي في اول ظهور له تحت اشراف المدرب جمال خشارم بعد انسحاب طارق جراية الى وضع حد لسلسلة من 3 هزائم متتالية في سباق البطولة واستعادة ثوابت لعبه التي جعلته يقدم مرحلة اولى متميزة لكن المهمة لن تكون يسيرة امام اتحاد بن قردان المتحفز بدوره لنتيجة ايجابية تمكنه من طي صفحة عثرة الجولة الافتتاحية على ارضه امام حامل اللقب الترجي الرياضي خصوصا وانه سيستعيد خدمات مهاجمه وهداف البطولة رفيق الكامرجي.



وفي ما يلي البرنامج (كافة المقابلات تنطلق على الساعة 14 و30 دق):



الجمعة 17 مارس 2023:

النادي الصفاقسي - النادي الافريقي

السبت 18 مارس 2023:

الأولمبي الباجي - اتحاد بن قردان

اتحاد تطاوين - النجم الساحلي



الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

الترجي الرياضي التونسي 7 1 1 0 0 2 1

الاتحاد الرياضي المنستيري 7 1 1 0 0 1 0

النجم الرياضي الساحلي 6 1 1 0 0 1 0

النادي الافريقي 4 1 1 0 0 1 0

الاتحاد الرياضي ببنقردان 3 1 0 0 1 1 2

الاتحاد الرياضي بتطاوين 2 1 0 0 1 0 1

الأولمبي الباجي 2 1 0 0 1 0 1

النادي الرياضي الصفاقسي 1 1 0 0 1 0 1





