تنتظم الدورة الأولى لمهرجان "فيمينا" من 16 إلى 18 مارس 2023، وذلك بعدد من الفضاءات بالعاصمة من بينها المعهد الفرنسي بتونس وقاعة الفن الرابع.

ويأتي هذا المهرجان في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الموافق ليوم 8 مارس من كل سنة، وتقام فعالياته تحت شعار "الفن والنسوية والثقافات الرقمية"، و ستتضمن البرمجة عروضًا فنية صوتية وبصرية وورشات عمل ونقاشات، فضلا عن تقديم تجارب نسائية في مجال الفن عن طريق منصات رقمية.

وتمثل هذه التظاهرة منصة تضامنية متعددة التخصصات وتكتسي بعدا إقليميا في تعريفها بالمبادرات النسوية في مجال الفنون والثقافات الرقمية، وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين والتنوع والإدماج والعدالة المناخية من خلال التعبيرات الفنية الفريدة والثقافات الرقمية في تونس.



يتمحور المهرجان حول المشاريع الفنية التي طورتها واحتضنتها La Fabrique Art Studio وشبكة "فيمينا" FeMENA منذ إنشائها في عام 2017. وتشمل هذه المشاريع أكاديمية DJ للفتيات، وأكاديمية الهيب هوب "HipHop" للفتيات ، ورواية القصص، وصناعة المحتوى الرقمي والبودكاست.



وتجمع هذه الشبكة فنانين ومهنيين والمهتمين بالموسيقى المعاصرة والفنون المرئية الرقمية والتقنيات الجديدة، وتسعى على الحث على التضامن والتعاون ومشاركة المعرفة من خلال الجمع بين المواهب والمهارات متعددة التخصصات، كما تعمل على تطوير المشاريع الفنية والرقمية المشتركة والترويج لها وطنيا ودوليا.





