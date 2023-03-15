بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد(الجولة 20): النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة العشرين لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي جرت مساء اليوم الاربعاء :



قاعة القرجاني

النادي الافريقي - نادي ساقية الزيت 31-28

قاعة قصور الساف

نادي كرة اليد بقصور الساف - النجم الساحلي 28-27

قاعة الزواوي

الترجي الرياضي - جمعية الحمامات 26-22

قاعة جمال

نادي كرة اليد بجمال - سبورتينغ المكنين 23-24

قاعة المهدية

مكارم المهدية - نسر طبلبة 23-24

قاعة بني خيار

بعث بني خيار - النادي الهلالي 34-27



الترتيب

1-الترجي الرياضي 60 20

2-نادي ساقية الزيت 52 20

3-النادي الافريقي 50 20

4-نسر طبلبة 44 20

5-النجم الساحلي 43 20

6-النادي الهلالي 39 20

-بعث بني خيار 39 20

8-مكارم المهدية 38 20

9-سبورتينغ المكنين 33 20

10-جمعية الحمامات 28 20

-ن.ك. اليد بقصور الساف 28 20

12-ن.ك.اليد بجمال 26 20







