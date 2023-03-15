بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد(الجولة 20): النتائج والترتيب

بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد(الجولة 20): النتائج والترتيب

Publié le Mercredi 15 Mars 2023 - 19:14 قراءة: 0 د, 40 ث
      
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة العشرين لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي جرت مساء اليوم الاربعاء :

قاعة القرجاني
النادي الافريقي - نادي ساقية الزيت 31-28
قاعة قصور الساف
نادي كرة اليد بقصور الساف - النجم الساحلي 28-27
قاعة الزواوي
الترجي الرياضي - جمعية الحمامات 26-22
قاعة جمال
نادي كرة اليد بجمال - سبورتينغ المكنين 23-24
قاعة المهدية
مكارم المهدية - نسر طبلبة 23-24
قاعة بني خيار
بعث بني خيار - النادي الهلالي 34-27

الترتيب
1-الترجي الرياضي 60 20
2-نادي ساقية الزيت 52 20
3-النادي الافريقي 50 20
4-نسر طبلبة 44 20
5-النجم الساحلي 43 20
6-النادي الهلالي 39 20
-بعث بني خيار 39 20
8-مكارم المهدية 38 20
9-سبورتينغ المكنين 33 20
10-جمعية الحمامات 28 20
-ن.ك. اليد بقصور الساف 28 20
12-ن.ك.اليد بجمال 26 20



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