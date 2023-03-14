قبلي: عقد جلسة عمل لمتابعة تقدم البرامج والمشاريع الخاصة بالبلديات المحدثة

خصصت جلسة عمل انتظمت صباح اليوم الثلاثاء بمقر ولاية قبلي، لمتابعة مدى تقدم البرامج والمشاريع الخاصة ببلديات بشلي البليدات الجرسين وبشري فطناسة نقة والفوار ورجيم معتوق، المحدثة بالجهة.



واوضحت المديرة العامة للبرامج البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الاقاليم بوزارة الداخلية سامية لوصيف ل"وات" ان هذه الجلسة تمحورت حول متابعة وضعية المشاريع بالبلديات الاربع المحدثة، والتي تمتعت بدعم من الدولة عن طريق هبة من الاتحاد الاوروبي في حدود 10 ملايين دينار، موجهة بالاساس لبناء مقرات ومستودعات وانجاز بناءات ادارية، فضلا عن انجاز مشاريع في البنية الاساسية تتعلق بالطرقات ومد شبكات التنوير العمومي والترصيف علاوة على اقتناء معدات النظافة وانجاز مشاريع مهيكلة على غرار احداث اسواق بلدية وملاعب احياء، بما يمكن من تحسين ظروف عيش متساكني هذه البلديات



وبينت ان هذه المشاريع، ستساعد البلديات على تامين خدمات ذات جودة لمتساكنيها خاصة وانها كانت في السابق مناطق ريفية تفتقر لمثل هذه الخدمات، وقد تم تمكينها من الشروع في تركيز عديد التدخلات في اطار تعميم النظام البلدي على كامل تراب الجمهورية.



وقالت ان تحول فريق من المديرين العامين من وزارة الداخلية وممثلين عن منظمة العمل الدولية للجهة، يهدف بالاساس الى تذليل الصعوبات بالنسبة للمشاريع التي تشهد بعض التعطيلات والتي تعلقت اساسا في ولاية قبلي بالجانب العقاري، مشيرة الى انه قد تم وضع اطار سام في وزارة الداخلية لمتابعة ملف العقارات مع وزارة املاك الدولة وحل كافة الاشكالية التي تعترض المشاريع المبرمجة.



وبينت لوصيف انه تم تجاوز كافة العراقيل التي تعترض المشاريع بولاية قبلي باستثناء اشكالية توفير عقار لبناء مستودع بلدي بالفوار والتي سيتم حلها بالتعاون مع المدير الجهوي لوزارة املاك الدولة والشؤون العقارية والسلط الجهوية في اقرب الاجال للشروع في انجاز المشروع، وعدم التوجه لرصد الاعتمادات المخصصة له لانجاز مشروع اخر في نفس البلدية



يشار الى ان هذه الجلسة شهدت حضور المدير العام لمكتب الاستشراف والتقييم والتحليل بوزارة الداخلية رياض الجمني والمتصرف العام للداخلية نبيل السوداني وممثلي الادارة العامة للبرامج البلدية سامي الخضراوي ويسرى حاجي، علاوة على ممثلي منظمة العمل الدولية جاد بوبكر ومحمد اولاد سليمان



حمد



