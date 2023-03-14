اسكندر حشيشة رئيس الجامعة التونسية للجيدو لـوكالة "وات": نتائج دورة تونس المفتوحة ستكون بمثابة حافز معنوي كبير للعناصر الوطنية قبل البطولة الافريقية

أعتبر اسكندر حشيشة رئيس الجامعة التونسية للجيدو أنّ العناصر الوطنية حققت "نتائج باهرة" في جميع الأصناف، ضمن دورة تونس المفتوحة للجيدو مضيفا ان تلك النتائج سيكون لها حافز معنوي كبير قبل موعد البطولة الافريقية المقررة بالمغرب في سبتمبر المقبل ، والتي تعد مرحلة مؤهلة لأولمبياد باريس 2024.



وأوضح حشيشة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) أنّ حصول العناصر الوطنية على المرتبة الأولى في الدورة التي دارت فعالياتها من 9 الى 12 مارس الجاري بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس في جميع الأصناف والفئات العمرية، أصاغر وصغريات، وأواسط ووسطيات، وأكابر وكبريات، والتتويج بـنحو 14 ميدالية يكشف قيمة العمل المنجز والتحضيرات التي قام بها المصارعون والمصارعات.



وبيّن أنّ الجامعة التونسية للجيدو ستعوّل على جيل جديد من المصارعين والمصارعات في سباق التأهل لأولمبياد باريس2024 ، مشيرا في هذا السياق الى بعض العناصر، على غرار فرج الذويبي و زينب الطرودي و أميمة بدوي ونهال بوشوشة.

يذكر أنّ مصارعي الجيدو التونسيين والتونسييات المتوجين والمتوجات في صنف الأكابر والكبريات، بالميدالية الذهبية في كل وزن بدورة تونس الافريقية المفتوحة أضافوا الى رصيدهم في التصنيف العالمي 100 نقطة، والحائز على الفضية 70 نقطة، في حين كان نصيب المتحصل على البرونزية 50 نقطة.



ويتأهل الى أولمبياد باريس 2024 أصحاب المراتب الـ 16 الأولى عالميا في كل وزن.



و كان المنتخب التونسي للاكابر أنهى مشاركته في دورة تونس الافريقية المفتوحة للجيدو في المركز الاول برصيد 9 ميداليات /4 ذهبية وفضية و4 برونزية/.

وتقدمت تونس على الجزائر التي حلت في المركز الثاني ب17 ميدالية منها 3 ذهبية و2 فضية و12 برونزية فيما عاد المركز الثالث الى السينغال ب4 ميداليات منها ذهبيتان وفضية وبرونزية.



وتوجت مصارعة الجيدو سارة المزوغي ( وزن 78 كغ ) واميمة البديوي في وزن اقل من 48 كغ وعزيز الحربي في وزن اقل من 66 كغ وفرج الذويبي في وزن اقل من 60 كغ بميداليات ذهبية فيما فازت مريم جمور وزن اقل من 57 كغ بالميدالية الفضية.

وتحصلت كل من زينب الطرودي على برونزية وزن 78 كغ وأريج عقاب في وزن اقل من 78 كغ ووهيب هديوش في وزن فوق 100 كغ على الميدالية البرنزية .



