أعلن مدرب المنتخب الوطني المغربي ، وليد الركراكي، اليوم الإثنين، بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، عن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي الذي سيخوض مبارتين وديتين يومي 25 و28 مارس الجاري أمام منتخبي البرازيل بطنجة والبيرو بمدريد.



وضمت القائمة حارسين محليين رضا التكناوتي (الوداد الرياضي) ومهدي بنعبيد (الفتح الرياضي) ولاعب واحد وهو يحي عطية الله (الوداد الرياضي) وتعزززت بعدد من اللاعبين الذين تميزوا في كاس العالم بقطر 2022 على غرار الحارس ياسين بونو ( اشبييلة سالاباني) واللاعبين أشرف حكيمي (سان جيرمان الفرنسي)وسفيان أمرابط (فيورونتينا الايطالي) وحكيم زياش (تشلسي الانجليزي) وعزالدين أوناحي (مارسيليا الفرنسي).





وفي مايلي قائمة اللاعبين المدعويين :

- حراسة المرمى .

ياسين بونو (اشبيلية الإسباني) ومنير الكجوي (الوحدة السعودي) ورضا التكناوتي (الوداد الرياضي) ومهدي بنعبيد (الفتح الرياضي).



- خط الدفاع.

أشرف حكيمي (سان جيرمان الفرنسي)، نايف أكرد (ويست هام الانجليزي)، رومان سايس (بشكتاش التركي)، نصير مزراوي (بايرن ميونيخ)، رياض شادي (برشلونة الإسباني)، أشرف داري (بريست الفرنسي)، جواد الياميق (بلد الوليد الإسباني) ،عبد الكبير أبقار (ألافيس الإسباني)، يحي عطية الله (الوداد الرياضي)، أيوب أمراوي (نيس الفرنسي).



- وسط الميدان .

سفيان أمرابط (فيورونتينا الايطالي)، عبد الحميد صابيري (سامبدوريا الايطالي)، عزالدين أوناحي (مارسيليا الفرنسي)، بنجامان بوشواري (سانت إتيان الفرنسي) بلال الخنوس (جانك البلجيكي) ، عمران لوزا (واتفورد الإنجليزي)، ياسن كيشطا (لوهافر الفرنسي).



- خط الهجوم.

حكيم زياش (تشلسي الانجليزي) ، عبد الصمد الزلزولي (أوساسونا الاسباني) ،زكرياء أبوخلال (تولوز الفرنسي) ، يوسف النصيري (اشبيلية الإسباني) ، أنس الزروري (برنلي الإنجليزي) ، وليد شديرة (باري الايطالي)، عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد السعودي) ، سفيان بوفال (الريان القطري)، ابراهيم صلاح (رين الفرنسي) .



