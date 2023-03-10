قيمة الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها تتطور بنحو 11 بالمائة كامل سنة 2022

تطورت قيمة الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها، كامل سنة 2022، بنسبة 1ر11 بالمائة لتناهز 7ر640 مليون دينار، مقابل 9ر576 مليون دينار، في سنة 2021، وفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، الجمعة.



وساهمت هذه الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها خلال سنة 2022 في احداث 3552 موطن شغل قار (مقابل حوالي 4288 موطن شغل سنة 2021).



وتراجع، في المقابل، عدد الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها بنسبة 3 بالمائة، سنة 2022، لتبلغ 3394 عملية استثمار، مقابل 3499 استثمارا سنة 2021.



وبالمقارنة بانجازات المخطط التنموي لسنة 2016 - 2020، أكدت الوكالة انخفاض الاستثمارات الفلاحية الخاصة بنسبة 1ر24 بالمائة على مستوى العدد وبنحو 9ر3 بالمائة على مستوى القيمة.



ارتفاع قيمة استثمارات الصيد البحري والمعاصر



تطورت قيمة الاستثمارات المصادق عليها في نشاط المعاصر لتبلغ 3ر69 م د، سنة 2022، مقابل 1ر24 م د ، سنة 2021. وتمثل هذه الاستثمارات نسبة 1ر83 بالمائة من اجمالي الاستثمارات المصادق عليها في قطاع التحويل الأولي.



وتحسنت، بدورها، قيمة الاستثمارات في قطاع تربية الأحياء المائية لتمثل نسبة 6 بالمائة من اجمالي الاستثمارات المصادق عليها، مقابل 1 بالمائة سنة 2021. وبلغت الاستثمارات المصادق عليها في نشاط تسمين التن في الأقفاص العائمة نحو 1ر7 مليون دينار.



تقلص الاستثمارات الفلاحية الأجنبية



تقلصت قيمة الاستثمارات الفلاحية الخاصة ذات المساهمة الأجنبية من 6ر20 مليون دينار، سنة 2021، الى حوالي 6ر4 مليون دينار في 2022.



في حين، زادت الاستثمارات المصادق عليها لفائدة النساء الباعثات بنسبة 6ر21 بالمائة واستقرت هذه الاستثمارات لفائدة الباعثين الشبان.



وانتفعت الاستثمارات المصادق عليها بمنح بقيمة 2ر168 مليون دينار (وهو مايمثل نسبة 2ر26 بالمائة)، مقابل منح ناهز حجمها 5ر162 مليون دينار سنة 2021 (ما يعادل 2ر28 بالمائة).



وصادقت لجان اسناد المنح على تقديم 58 قرضا عقاريا، سنة 2022، بقيمة 4ر9 مليون دينار، مقابل 67 قرضا سنة 2021 بقيمة 8ر10 مليون دينار. ستمكن هذه القروض من ادماج حوالي 519 هكتارا في الدورة الاقتصادية الفلاحية (مقابل 693 هكتارا في 2021).



