التصفيات المؤهلة للمرحلة النهائية لكاس الرابطة الافريقية لكرة السلة - برنامج مقابلات الاتحاد المنتسيري

Publié le Vendredi 10 Mars 2023 - 14:46 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تنطلق يوم الاحد التصفيات المؤهلة للمرحلة النهائية لكاس الرابطة الافريقية لكرة السلة والتي ستقام في قاعة داكار ارينا من 11 الى 21 مارس 2023 بمشاركة فريق الإتحاد الرياضي المنستيري .

- وفي ما يلي برنامج مباريات الاتحاد المنستيري بتوقيت تونس:
يوم 12 مارس 2023 :
س 18.30 : الملعب المالي - الاتحاد الرياضي المنستيري

يوم 15 مارس 2023 :
س17.00: الاتحاد الرياضي المنستيري - كوارا فالكونز النيجيريي

يوم 17 مارس 2023 :
س17.00 : نادي كرة السلة بأبيدجان الايفواري - الاتحاد المنستيري

يوم 20 مارس 2023 :
س 20.30 : مجمع الطاقة الرواندي - الاتحاد الرياضي المنستيري

يوم 21 مارس 2023 :
س 20.30 : الاتحاد الرياضي المنستيري - الديوانة السنغالي

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