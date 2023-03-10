التصفيات المؤهلة للمرحلة النهائية لكاس الرابطة الافريقية لكرة السلة - برنامج مقابلات الاتحاد المنتسيري

تنطلق يوم الاحد التصفيات المؤهلة للمرحلة النهائية لكاس الرابطة الافريقية لكرة السلة والتي ستقام في قاعة داكار ارينا من 11 الى 21 مارس 2023 بمشاركة فريق الإتحاد الرياضي المنستيري .



- وفي ما يلي برنامج مباريات الاتحاد المنستيري بتوقيت تونس:

يوم 12 مارس 2023 :

س 18.30 : الملعب المالي - الاتحاد الرياضي المنستيري



يوم 15 مارس 2023 :

س17.00: الاتحاد الرياضي المنستيري - كوارا فالكونز النيجيريي



يوم 17 مارس 2023 :

س17.00 : نادي كرة السلة بأبيدجان الايفواري - الاتحاد المنستيري



يوم 20 مارس 2023 :

س 20.30 : مجمع الطاقة الرواندي - الاتحاد الرياضي المنستيري



يوم 21 مارس 2023 :

س 20.30 : الاتحاد الرياضي المنستيري - الديوانة السنغالي



