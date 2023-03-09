وزيرا الدفاع التونسي والإيطالي يحضران اختتام أشغال الدورة 24 للجنة العسكرية المشتركة التونسيّة-الإيطاليّة

وزيرا الدفاع التونسي والإيطالي يحضران اختتام أشغال الدورة 24 للجنة العسكرية المشتركة التونسيّة-الإيطاليّة

Publié le Jeudi 09 Mars 2023 - 19:36 قراءة: 0 د, 45 ث
      
شارك وزير الدفاع الوطني عماد ممّيش ونظيره الإيطالي غويدو كروساتو، اليوم الخميس بمقرّ وزارة الدفاع الإيطاليّة بروما، في اختتام أشغال الدورة الرابعة والعشرين للجنة العسكرية المشتركة التونسيّة-الإيطاليّة.

ويتنزّل هذا النشاط، وفق بلاغ نشرته وزارة الدفاع الوطني، في إطار الإشراف الدوري على فعاليات اللجنة العسكرية المشتركة بين البلدين التي تنتظم سنويّا بالتناوب بين البلدين لتقييم الأنشطة المبرمجة بين الجانبين وإعداد خارطة طريق للأنشطة المشتركة للسنة الموالية، فضلا عن تناول المستجدات على الساحة الإقليمية.

وانعقد بالمناسبة لقاء ثنائي تناول أثناءه الوزيران جملة من المواضيع ذات الإهتمام المشترك، واستعرضا المستجدات في الساحة الإقليمية.

كما اتفق الوزيران، وفق ذات البلاغ، على مزيد العمل سنويّا على رفع التحديات التي يجابهها الجانبان من أجل أمن وسلامة الضفّة الغربية للمتوسّط.

وذكر البلاغ أنّ فعاليات الدورة الحاليّة انتظمت في الفترة الممتدة من 6 إلى 9 مارس 2023 بمشاركة وفدين رفيعي المستوى من الجانبين، ليتوّج اختتام فعالياتها اليوم بحضور وزيري دفاع البلدين حيث تمّ إمضاء محضر جلسة في الغرض.


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