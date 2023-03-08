الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة ترفض احتراز النادي الصفاقسي ضد النجم الساحلي شكلا واصلا

رفضت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعها المنعقد اليوم الاربعاء الاحتراز المقدم من طرف النادي الصفاقسي ضد النجم الساحلي خلال المباراة التي جمعتهما يوم 1 مارس الجاري لحساب الجولة الاولى من مرحلة التتويج شكلا و اصلا.

وكان النادي الصفاقسي قد تقدم باحتراز ضد شرعية الهدف الذي حققه النجم الساحلي في شباكه معتبرا ان الحكم المباراة اطلق صافرته قبل الهدف معلنا عن ضربة جزاء لصالح فريق جوهرة الساحل.

ومن جهة ثانية, اتخذت الرابطة في ذات الاجتماع جملة من العقوبات ضد عدد من الاندية حيث تقرر معاقبة النادي الافريقي بخطية مالية قدرها 1500 دينار مع توبيخ من اجل اشعال الشماريخ من قبل جماهيره دون رميها في المباراة التي جمعته بالاولمبي الباجي.

كما تم تسليط عقوبة مالية ضد النجم الساحلي قدرها 2500 دينار مع توبيخ من اجل اشعال الشماريخ ورميها على ارضية الميدان في المباراة التي جمعته بالنادي الصفاقسي

وتم تغريم اتحاد بن قردان بخطية مالية قدرها 2500 دينار مع توبيخ من اجل اشعال الشماريخ دون رميها ورمي الحجارة على ارضية الميدان في المباراة التي جمعته بالترجي الرياضي.

كما تمت معاقبة مدرب الاولمبي الباجي طارق جراية بمقابلتين وخطية مالية ب5000 دينار من اجل التفوه بعبارات نابية تجاه حكم المباراة التي جمعته بالنادي الافريقي



