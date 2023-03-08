حددت وزارة التجارة، الاسعار القصوى للبيع للعموم للموز عند مستوى 5 دنانير والتفاح عند 5ر4 دينار، بداية من يوم غد الخميس 9 مارس 2023



واكدت وزارة التجارة في قرار، اصدرته الاربعاء، "انه يتعين على كافة المتدخلين في التزويد بهذه المنتوجات ومخزنيها مهما كانت صفتهم تامين انتظام تزويد السوق بالكميات الكافية منها واحترام الاسترسال القانوني لمسالك التوزيع والتعامل حصريا بيعا وشراء عبر المسالك المنظمة مع تنويع الاسعار حسب الجودة والصنف في حدود الاسعار القصوى المحددة"



كما يتعين، حسب القرار، "على ماسكي وناقلي هذه المنتوجات الاستظهار عند كل عملية مراقبة بمقرات الخزن والبيع والنقل على الطرقات بما يثبت صفتهم وشرعية حيازتهم للكميات الممسوكة والوثائق التي تثبت التعامل بالمسالك المنظمة"



وحذرت الوزارة "من ان كل مخالفة لاحكام هذا القرار يقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لاحكام القوانين والمراسيم المحددة في الغرض"



ووفقا لمقتضيات قرار وزارة التجارة الجديد، ينطلق باعة الجملة في اعتماد سعر جديد للبيع عند مستوى 5ر4 دينار لكل كلغ من الموز و 4 دنانير للتفاح بداية من يوم غد الخميس 9 مارس 2023 علما وان تونس تستعد لاستقبال شهر رمضان والذي يسجل ارتفاعا في الطلب على بعض انواع الغلال.



وياتي هذا القرار في وقت شهدت فيه اسعار الموز ارتفاعا قياسيا حيث بلغ سعر بيع الكلغ الواحد من هذا المنتوج 10 دينارات في حين تتباين اسعار تداول مادة التفاح والتي تنتج محليا حسب النوعية



وتواجه تونس ارتفاعا لنسبة التضخم التي بلغت 4ر10 بالمائة خلال شهر فيفري 2023 ويعود ذلك الى عدة اسباب من بينها ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 6ر2 بالمائة بفعل صعود عدة منتوجات من بينها أسعار الدواجن بنسبة 5 بالمائة وأسعار الخضر الطازجة 5ر4 بالمائة وأسعار لحم الضأن 1ر4 بالمائة.



