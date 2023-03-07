بنزرت: اللجنة الجهوية للحدّ من تداعيات الأمراض الحيوانية تضع خطّة عملية للتوقي من داء الكلب

وضعت اللجنة الجهوية للحد من تداعيات الامراض الحيوانية ببنزرت برنامجا استقصائيا لداء الكلب مشفوعا بحملة تحسيسية وتلقيح للكلاب بما من شأنه ضمان صحة المواطن والحد من التداعيات الصحية والاجتماعية السلبية لهذا الداء.



وأكد المعتمد الاول للولاية، الحبيب الخرشاني، لدى إشرافه اليوم الثلاثاء على الاجتماع الدوري للجنة، على الدور المحوري لهذه اللجنة ونظيراتها المحلية في التصدي لكل الامراض الحيوانية، ولا سيما منها داء الكلب، ومقاومة الكلاب السائبة والحد منها، مشدّدا على ضرورة مواصلة حسن التنسيق بين جميع المتدخلين لتنفيذ حملات المراقبة الصحية الحيوانية في جميع مناطق الولاية.

وأشار إلى أهمية ودور النسيج الجمعياتي والاعلامي في هذا الإطار، ولا سيما الدور الموكول للبلديات في إزالة كل مظاهر التلوث والفضلات بأنواعها باعتبارها مكامن لانتشار عدوى داء الكلب.

من جانبهم، لفت الحاضرون إلى مجمل الاشكاليات اللوجستية العالقة، والحلول والاجراءات الادارية والميدانية والصحية المشتركة، التي من شأنها إنجاح الخطة الجهوية للحدّ من مزيد انتشار الكلاب السائبة، ومكافحة داء الكلب، ولا سيما اتمام برنامج تلقيح ما لا يقل عن 35 الف حيوان سائب او منزلي.



