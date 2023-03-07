وزارة الداخلية تضع رقما اخضر لفائدة الجاليات الاجنبية بتونس

أفادت وزارة الداخلية أنه يُمكن للجاليات الأجنبية بتونس الاتصال بالرّقم الأخضر "80.10.11.11" المركز بقاعة العمليّات المركزيّة بالوزارة، لتسهيل الخدمات وتقديم المعلومات المطلوبة.



واضافت الوزارة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن هذا الإجراء يأتي تبعا للبلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 05 مارس الجاري والذي تضمن جملة من الإجراءات لفائدة الجاليات الأجنبية ببلادنا.



ومن ضمن هذه الاجراءات الاعلان عن وضع رقم أخضر على ذمة المقيمين من مختلف الدول الافريقية الشقيقة للإبلاغ عن أي تجاوز في حقهم الى جانب اتخاذ اجراء تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية وذلك قصد تسهيل فترة إقامتهم بالتراب التونسي وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة.

كما تم اقرار التمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وتسهيل عمليات المغادرة الطّوعية لمن يرغب في ذلك في إطار منظّم وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الديبلوماسية للدّول الإفريقية بتونس، وإعفاء الأشقاء الأفارقة من دفع خطايا التأخير المستوجبة على الوافدين الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها، وذلك في إطار العودة الطوعية.



