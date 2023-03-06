كاس الملك سلمان للاندية العربية : الاتحاد المنستيري يواجه فحمان اليمني والنادي الصفاقسي يلاقي قطر القطري

يواجه الاتحاد المنستيري نادي فحمان اليمني فيما يلاقي النادي الصفاقسي نادي قطر القطري وفق ما اسفرت عنه عملية قرعة الدور التمهيدي الاول للبطولة العربية للاندية /نسخة الملك سلمان/ والتي دارت مساء اليوم الاثنين بالمملكة العربية السعودية.





ويلاقي النادي الصفاقسي في صورة ترشحه الى الدور التمهيدي الثاني المتاهل من مواجهة الهلال السوداني والمنامة البحريني فيما يلتقي الاتحاد المنستيري في حال تاهله الى الدور الثاني المتاهل من لقاء السيب العماني والمحرق البحريني.

وتقام الادوار التمهيدية خلال شهري مارس وافريل 2023

ومن جهة اخرى، وضعت عملية قرعة توزيع المجموعات لكاس الملك سلمان للاندية الترجي الرياضي في المجموعة الاولى بمعية الاتحاد السعودي والشرطة العراقي مع فريق رابع متاهل من الادوار التصفوية /النادي الصفاقسي في صورة تاهله/

وفي صورة تاهل الاتحاد المنستيري الى الادوار النهائية سينشط هذا الاخير في المجموعة الثالثة الى جانب الزمالك المصري والنصر السعودي مع فريق رابع متاهل من الادوار التمهيدية.

يذكر ان المرحلة النهائية للبطولة العربية للاندية -نسخة كاس الملك سلمان- ستحتضنها المملكة العربية السعودية خلال شهري جويلية واوت المقبلين.





