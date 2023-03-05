صفاقس: تنظيم الملتقى الأول لنوادي سفراء قرى الأطفال "س و س" تونس تحت شعار " المحبة هي إلّي جمعتنا " وبمشاركة أكثر من 200 طالب وطالبة

نظمت الجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س" اليوم الأحد، بمدينة صفاقس، الملتقى الأول لنوادي سفراء قرى الأطفال "س و س" تونس، تحت شعار "المحبة هي إلّى جمعتنا"، وذلك بمشاركة أكثر من 200 طالب وطالبة منخرطين في هذه النوادي التي أطلقتها الجمعية مع بداية السنة الجارية ب10 مؤسسات جامعية في صفاقس على أن يقع تعميمها تدريجيا في باقي المؤسسات عبر مختلف الولايات.



ويهدف هذا اللقاء، بحسب ما بيّنه رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س" محمّد مقديش بالمناسبة، إلى تحقيق الاندماج بين مختلف أعضاء النوادي فيما بينهم و إلى التعرف على رسالة الجمعية وقيمها الإنسانية وهياكلها وكفاءاتها ومواردها البشرية، وكذلك على عدد شباب القرى الأربع (المحرس وأكودة وقمرت وسليانة).



وتميز اللقاء بعملية تفكير جماعي ضمن 10 ورشات عمل حول محاور التطوير الاستراتيجي والمشاريع التي ستشتغل عليها الجمعية التونسية لقرى الاطفال "س و س" في الفترة القادمة، وتتعلق هذه المحاور بتثمين دور القرى وتطوير منظومات التكوين وتنمية موارد الجمعية وإحداث المساكن المندمجة في الوسط الحصضري (البديلة عن مساكن القرى) وتطوير الاستراتيجية الاتصالية وإحداث راديو "واب" خاص بأطفال القرى وغيرها.



كما مثّل هذا اللقاء فرصة لإشراك سفراء قرى الأطفال من الشباب الطالبي في وضع خطة وطنية للحملة التضامنية التي ستقوم بها الجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س" خلال شهر رمضان (موفى الشهر الجاري)، لحشد الدعم المادي للجمعية التي توفر الدولة 20 بالمائة من ميزانيتها، وتراهن هذه المنشأة ذات الأبعاد الاجتماعية والتربوية والإنسانية لتلبية باقي احتياجاتها، على التبرعات ومجهود المجتمع المدني والمؤسسات والأفراد.



وتعتبر تجربة نوادي سفراء قرى الأطفال "س و س" تونس، تجربة نموذجية انطلقت من جامعة صفاقس إثر اتفاقية أُبرمت في وقت سابق بين قرية الأطفال "س و س" المحرس وهذه الجامعة، وفق ما بينه رئيس الجمعية محمد مقديش.



وتهدف هذه النوادي التي بلغ عددها الى حد الآن 10 نوادي ب10 مؤسسات جامعية في ولاية صفاقس بالإضافة إلى نادي بالمدرسة الإعدادية النموذجية منجي عبيد بصفاقس 2، إلى نشر رؤية ورسالة وأهداف الجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س" تونس ومعاضدة عمل الإطار المشرف على القرى ودعم أطفال وشباب الجمعية التونسية لقرى الأطفال س و س من خلال المساعدة على إدماجهم في المجتمع.



وتسعى النوادي كذلك إلى تطوير العمل التطوعي داخل هياكل الجمعية التونسية لقرى الأطفال س و س قصد استقطاب كفاءات داخل هياكل الجمعية وضمان استمرارية الجمعية عبر الأجيال وتطوير العمل الاجتماعي بتونس والتشبيك مع مختلف الجمعيات والهياكل التونسية والدولية وتطوير مكتسبات المنخرطين داخل نوادي قرى الأطفال "س و س" تونس.



من جهة أخرى، تم الإعلان عن انطلاق تجربة "راديو واب" خاصة بأطفال قرى "س و س"، وهي من أولى مبادرات شباب نوادي سفراء قرى الأطفال "س و س" تونس وتهدف إلى توفير فضاء يعبر فيها هؤلاء عن أفكارهم وإبداعاتهم وأنشطتهم التربوية والثقافية.



