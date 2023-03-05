القيروان : المعهد العالي للاعلامية والتصرف يتحصل على شهادة الجودة ايزو 21001/2018

افاد مدير المعهد العالي للاعلامية والتصرف بالقيروان ،حمدي الخلفاوي ان المعهد تحصل يوم السبت على شهادة الجودة ايزو 21001/2018 كمؤسسة جامعية عمومية تعمل وفق المعايير الدولية لمؤسسات التعليم العالي



واضاف في تصريح ل/وات/ ان هذه الشهادة تأتي تتويجا للجهود التي بذلتها المؤسسة منذ نحو عام ونصف للوصول الى الجودة وإثبات قدرتها على دعم اكتساب وتطوير الكفاءة من خلال التدريس أو التعلم أو البحث .

وبين ان الحصول على هذه الشهادة يحقق اعترافا دوليا للمؤسسات التعليم العالي التي تعمل وفق المواصفات العالمية ويضمن لطلبتها حظوظا أوفر لمواصلة تعليمهم بالمؤسسات الجامعية في الخارج ،كما انها تعود بالفائدة على الأساتذة الباحثين بهذه المؤسسات

وأكد ان الحصول على شهادة الجودة سيدفع كافة المتدخلين في المؤسسة من أساتذة وباحثين واداريين نحو المزيد من الحرص على الحفاظ على جودة التعليم بالمؤسسة، لافتا إلى ان شهادة الأيزو 21001/2018 تدوم صلاحيتها 3 سنوات من تاريخ الإصدار ويتم خلال هذه المدة القيام بتدقيق سنوي لاعادة الحصول عليها مجددا لثلاث سنوات أخرى.

ويشار الى انه سبق لكل من كلية الطب وكلية العلوم ومدرسة المهندسين بصفاقس ان تحصلت على هذه الشهادة كمؤسسات تعليم عالي عمومي في تونس.



