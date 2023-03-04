المصارعة التونسية مروى العامري تحرز فضية دورة بلغاريا الدولية

المصارعة التونسية مروى العامري تحرز فضية دورة بلغاريا الدولية

Publié le Samedi 04 Mars 2023 - 18:57 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تحصلت المصارعة التونسية مروى العامري اليوم السبت على الميدالية الفضية لمنافسات وزن 62 كلغ في دورة بلغاريا الدولية ، وذلك اثر هزيمتها خلال المباراة النهائية امام المصارعة اليابانية ناقاكي بنتيجة 4-2 .
وكانت مروى العامري قد بلغت الدور النهائي اثر فوزها على الامريكية 12-2

يذكر ان المصارعة التونسية خديجة الجلاصي قد احرزت امس الجمعة الميدالية البرنزية لوزن 65 كغ
وتندرج دورة بلغاريا الدولية ضمن سلسلة الدورات الدولية التي تشارك فيها النخبة التونسية للمصارعة استعدادا لبطولة إفريقيا التي ستجرى بتونس خلال شهر ماي المقبل، و بطولة العالم التي ستقام بصربيا في شهر سبتمبر المقبل و المؤهلة للألعاب الأولمبية باريس 2024.


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