الدور الأساسي للقضاة في الظرف الراهن محور لقاء رئيس الجمهورية مع وزيرة العدل

الدور الأساسي للقضاة في الظرف الراهن محور لقاء رئيس الجمهورية مع وزيرة العدل

Publié le Mercredi 01 Mars 2023 - 18:05قراءة: 0 د, 45 ث
      
مثل الحديث عن الدور الأساسي الذي يجب أن يضطلع به القضاة في الظرف الذي تعيشه تونس اليوم، محور لقاء جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، مع وزيرة العدل ليلى جفال.

وأكد رئيس الدولة خلال اللقاء، أن في تونس قضاة شرفاء يحتكمون للقانون، وأنه دون قضاء عادل وناجز لن يسترد الشعب حقوقه ولن يعرف الحقيقة التي طالما نادى بكشفها، مشددا على ضرورة ألا يفلت من المحاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي.

وأضاف أن الإجراءات وضعت لضمان المحاكمات العادلة وليس للإفلات من المحاسبة، مبينا أن من تآمروا على أمن الدولة الداخلي والخارجي، ومن أرادوا ولايزالون مصرّين على التنكيل به في كلّ المجالات لا يمكن أن يلعبوا دور الضحية.

ولاحظ في ذات السياق، أن الضحية هو الشعب في قوته وصحته ومعاشه، ومن حقّه أن يحاسب في إطار القانون كل من تآمر على دولته وسطا على حقوقه.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 262539



En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 01 مارس 2023 | 9 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:41 18:15 15:44 12:39 06:51 05:25
Babnet
13°
Babnet13°Babnet% 67:الرطــوبة
تونــسBabnet
8.23 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
13°-717°-613°-613°-817°-7
  • Avoirs en devises
    22147,0

  • (1 mars)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,33683 DT        1$ =3,14852 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 mars)   491,4 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


All radio

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   