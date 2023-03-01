الدور الأساسي للقضاة في الظرف الراهن محور لقاء رئيس الجمهورية مع وزيرة العدل

وأكد رئيس الدولة خلال اللقاء، أن في تونس قضاة شرفاء يحتكمون للقانون، وأنه دون قضاء عادل وناجز لن يسترد الشعب حقوقه ولن يعرف الحقيقة التي طالما نادى بكشفها، مشددا على ضرورة ألا يفلت من المحاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي.وأضاف أن الإجراءات وضعت لضمان المحاكمات العادلة وليس للإفلات من المحاسبة، مبينا أن من تآمروا على أمن الدولة الداخلي والخارجي، ومن أرادوا ولايزالون مصرّين على التنكيل به في كلّ المجالات لا يمكن أن يلعبوا دور الضحية.ولاحظ في ذات السياق، أن الضحية هو الشعب في قوته وصحته ومعاشه، ومن حقّه أن يحاسب في إطار القانون كل من تآمر على دولته وسطا على حقوقه.