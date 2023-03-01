بطولة الرابطة الاولى(مرحلة التتويج) : النتائج والترتيب

بطولة الرابطة الاولى(مرحلة التتويج) : النتائج والترتيب

Publié le Mercredi 01 Mars 2023 - 16:56قراءة: 0 د, 47 ث
      
في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب الدفعة الاولى لمباريات الجولة الافتتاحية من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و التي جرت اليوم الاربعاء :

الاربعاء 1 مارس 2023
ملعب اولمبي سوسة
النجم الساحلي-النادي الصفاقسي 1-صفر
ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي-الاولمبي الباجي 1-صفر

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1-النجم الساحلي 6 1 1 0 0 1 0
2-الترجي الرياضي 4 0 0 0 0 0 0
-الاتحاد المنستيري 4 0 0 0 0 0 0
--النادي الافريقي 4 1 1 0 0 1 0
5-اتحاد بن قردان 3 0 0 0 0 0 0
6-الاولمبي الباجي 2 1 0 0 1 0 1
-اتحاد تطاوين 2 0 0 0 0 0 0
8-النادي الصفاقسي 1 1 0 0 1 0 1

الخميس 2 مارس 2023
ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان-الترجي الرياضي (امير لوصيف (
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري-اتحاد تطاوين (وليد الجريدي (


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