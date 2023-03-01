بطولة الرابطة الاولى(مرحلة التتويج) : النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب الدفعة الاولى لمباريات الجولة الافتتاحية من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و التي جرت اليوم الاربعاء :



الاربعاء 1 مارس 2023

ملعب اولمبي سوسة

النجم الساحلي-النادي الصفاقسي 1-صفر

ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي-الاولمبي الباجي 1-صفر



الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1-النجم الساحلي 6 1 1 0 0 1 0

2-الترجي الرياضي 4 0 0 0 0 0 0

-الاتحاد المنستيري 4 0 0 0 0 0 0

--النادي الافريقي 4 1 1 0 0 1 0

5-اتحاد بن قردان 3 0 0 0 0 0 0

6-الاولمبي الباجي 2 1 0 0 1 0 1

-اتحاد تطاوين 2 0 0 0 0 0 0

8-النادي الصفاقسي 1 1 0 0 1 0 1



الخميس 2 مارس 2023

ملعب بن قردان

اتحاد بن قردان-الترجي الرياضي (امير لوصيف (

ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير

الاتحاد المنستيري-اتحاد تطاوين (وليد الجريدي (





