بطولة الرابطة الاولى (مرحلة التتويج) : تعيينات حكام مباريات الجولة الافتتاحية

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الافتتاحية من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و التي ستدور يومي الاربعاء 1 والخميس 2 مارس انطلاقا من الساعة الثانية و النصف بعد الظهر :



الاربعاء 1 مارس 2023

ملعب اولمبي سوسة

النجم الساحلي-النادي الصفاقسي محرز المالكي (حكم الفار) نعيم حسني

ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي-الاولمبي الباجي عامر شوشان (حكم الفار) هيثم قيراط



الخميس 2 مارس 2023

ملعب بن قردان

اتحاد بن قردان-الترجي الرياضي امير لوصيف (حكم الفار) يسري بوعلي

ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير

الاتحاد المنستيري-اتحاد تطاوين وليد الجريدي (حكم الفار) اسامة بن اسحاق





