بطولة الرابطة الاولى (مرحلة التتويج) : تعيينات حكام مباريات الجولة الافتتاحية

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الافتتاحية من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و التي ستدور يومي الاربعاء 1 والخميس 2 مارس انطلاقا من الساعة الثانية و النصف بعد الظهر :
الاربعاء 1 مارس 2023
ملعب اولمبي سوسة
النجم الساحلي-النادي الصفاقسي محرز المالكي (حكم الفار) نعيم حسني
ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي-الاولمبي الباجي عامر شوشان (حكم الفار) هيثم قيراط
الخميس 2 مارس 2023
ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان-الترجي الرياضي امير لوصيف (حكم الفار) يسري بوعلي
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري-اتحاد تطاوين وليد الجريدي (حكم الفار) اسامة بن اسحاق
الاربعاء 1 مارس 2023
ملعب اولمبي سوسة
النجم الساحلي-النادي الصفاقسي محرز المالكي (حكم الفار) نعيم حسني
ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي-الاولمبي الباجي عامر شوشان (حكم الفار) هيثم قيراط
الخميس 2 مارس 2023
ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان-الترجي الرياضي امير لوصيف (حكم الفار) يسري بوعلي
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري-اتحاد تطاوين وليد الجريدي (حكم الفار) اسامة بن اسحاق
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