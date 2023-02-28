المنستير: 65 في المائة نسبة تقدم تنفيذ معهد حي العمران

تقدم تنفيذ بناء معهد حي العمران على قطعة أرض تمسح 12 ألفا و500 متر مربع، بنسبة 65 في المائة، وفق ما أفادت به رئيسة مصلحة البناءات المدنية بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالمنستير هالة سراج.



وبينت سراج ل"وات" ان مكوّنات المشروع الذي تبلغ كلفته 5 مليون و256 ألف دينار، تشمل الإدارة وقاعة متعددة الاختصاصات و11 قاعة عادية و4 قاعات مختصة وقاعتي إعلامية وقاعة موارد وقاعتين للنوادي وقاعة الأساتذة مع مشربة خاصة بالأساتذة ومشربة خاصة بالتلاميذ ومنزل إداري وملاعب لكرة السلة وكرة القدم وحجرات الملابس وقاعة رياضة وفضاء لرياضة القفز العالي وآخر لرمي الجلة ووحدات صحية.



وينتظر أن يكون المعهد جاهزا في سبتمبر المقبل مع انطلاق السنة الدراسة 2023-2024، وسيقع انجاز مدرسة إعدادية بحي العمران، قريبة من المعهد، باعتماد في حدود 5 مليون دينار، ولم تنطلق بعد أشغال انجازها.



وينجز كلّ من معهد وإعدادية حي العمران بالمنستير بتمويل من الدولة التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار، على مساحة جملية في حدود 20 ألف متر مربع، وهما مطلب للاهالي والمجتمع المدني منذ سنوات، نظرا للتوسع العمراني الذي عرفته الجهة.



