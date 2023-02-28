ميسي يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم في حفل جوائز /الأفضل/ للفيفا لعام 2022

توج الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب الأرجنتين بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022 في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي أقيم مساء امس الاثنين بباريس.



وتعتبر جائزة "ذو بيست" أو "الأفضل", جوائز سنوية يقدمها الاتحاد الدولي (الفيفا) لأفضل اللاعبين في عالم كرة القدم للعام المنتهى 2022 حيث يتم التقييم على أساس الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة بين 8 أوت 2021 حتى 18 ديسمبر 2022.

وأحرز ميسي الجائزة متفوقا على الفرنسيين كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني وكيليان مبابي مهاجم سان جيرمان واللذين وصلا معه للقائمة النهائية للمرشحين على الجائزة.



وفي فئة السيدات، توجت الإسبانية أليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2022، متفوقة على الإنقليزية بيث ميد مهاجمة أرسنال والمنتخب الإنقليزي الفائز بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2022) والأمريكية أليكس مورغان لاعبة سان دييغو ويف الأمريكي واللتين وصلتا معها للقائمة النهائية للمرشحات على الجائزة.



كما توج ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2022 متفوقا على الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني والإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنقليزي واللذين وصلا معه للقائمة النهائية للمرشحين على الجائزة.

وحصدت الإنقليزية ماري إيرابس حارسة مرمى فريق مانشستر يونايتد والمنتخب الإنقليزي جائزة أفضل حارسة مرمى في العالم لعام 2022 متفوقة على الألمانية آن كاترين بيرغر حارسة مرمى تشيلسي الإنقليزي والتشيلية كريستياني إندلر حارسة مرمى ليون الفرنسي.

بينما ذهبت جائزة بوشكاش لأفضل هدف على مستوى العالم لعام 2022، للبولوني مارسين أوليكسي لاعب فريق فارتا بوزنان متفوقا على الفرنسي ديمتري باييه عن هدفه لفريق مارسيليا في مرمى باوك اليوناني والبرازيلي ريشارليسون عن هدفه لمنتخب بلاده في مرمى صربيا بكأس العالم 2022 في قطر.

كما شهد الحفل فوز الجورجي لوكا لوسوفيلي بجائزة "الروح الرياضية" لعام 2022.



وتوج لوسوفيلي بالجائزة، بعدما أنقذ لاعبا منافسا من الموت، بعدما ابتلع لسانه.. وقرر لوسوفيلي التدخل لإنقاذ اللاعب لحين وصول الجهاز الطبي.

كما شهد حفل /فيفا/ تكريم الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه.. وقرر الفيفا تقديم جائزة خاصة لبيليه تقديرا لما قدمه لكرة القدم خلال مسيرته الطويلة، وتسلمت الجائزة، زوجة الأسطورة الراحل، والتي أعربت عن امتنانها لوجود بيليه في حياتها قبل وفاته.

وقاد بيليه البرازيل لتحقيق بطولة كأس العالم 3 مرات من قبل، كأول لاعب يحقق هذا الإنجاز.





