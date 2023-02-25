الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم (مرحلة التتويج): برنامج الجولة الأولى

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الأولى من مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم و التي ستجرى على دفعتين:
الأربعاء 1 مارس
في ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي - الأولمبي الباجي
في الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الرياضي الساحلي - النادي الرياضي الصفاقسي
الخميس 2 مارس
في ملعب مصطفى بن جنات
الاتحاد الرياضي المنستيري - الاتحاد الرياضي بتطاوين
في ملعب بن قردان الاصطناعي
الاتحاد الرياضي ببن قردان - الترجي الرياضي التونسي
الأربعاء 1 مارس
في ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي - الأولمبي الباجي
في الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الرياضي الساحلي - النادي الرياضي الصفاقسي
الخميس 2 مارس
في ملعب مصطفى بن جنات
الاتحاد الرياضي المنستيري - الاتحاد الرياضي بتطاوين
في ملعب بن قردان الاصطناعي
الاتحاد الرياضي ببن قردان - الترجي الرياضي التونسي
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