الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم (مرحلة التتويج): برنامج الجولة الأولى

الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم (مرحلة التتويج): برنامج الجولة الأولى

Publié le Samedi 25 Février 2023 - 19:03قراءة: 0 د, 22 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الأولى من مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم و التي ستجرى على دفعتين:

الأربعاء 1 مارس
في ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي - الأولمبي الباجي
في الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الرياضي الساحلي - النادي الرياضي الصفاقسي


الخميس 2 مارس
في ملعب مصطفى بن جنات
الاتحاد الرياضي المنستيري - الاتحاد الرياضي بتطاوين
في ملعب بن قردان الاصطناعي
الاتحاد الرياضي ببن قردان - الترجي الرياضي التونسي

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