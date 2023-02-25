الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم (مرحلة التتويج): برنامج الجولة الأولى

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الأولى من مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم و التي ستجرى على دفعتين:



الأربعاء 1 مارس

في ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي - الأولمبي الباجي

في الملعب الأولمبي بسوسة

النجم الرياضي الساحلي - النادي الرياضي الصفاقسي





الخميس 2 مارس

في ملعب مصطفى بن جنات

الاتحاد الرياضي المنستيري - الاتحاد الرياضي بتطاوين

في ملعب بن قردان الاصطناعي

الاتحاد الرياضي ببن قردان - الترجي الرياضي التونسي



