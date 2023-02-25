بوكثير يؤكّد دعم الوزارة للطلبة الدوليين الذين يزاولون دراستهم في تونس

Publié le Samedi 25 Février 2023 - 10:50قراءة: 0 د, 35 ث
      
أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير دعم الوزارة للطلبة الدوليين الذين يزاولون دراستهم في تونس في وضعيات قانونية وذلك لدى استقباله أمس الجمعة بمقر الوزارة وفدا عن جمعية الطلبة والمتربصين الأفارقة بتونس.

وذكّر بوكثير خلال لقائه بهذا الوفد الي يترأسه كريستيان كوانقانق يولو، بموقف رئيس الجمهورية في كلمته يوم 23 فيفري 2023 وبتعليماته لجميع المسؤولين بالحرص على توفير الظروف الملائمة للأخوة الأفارقة، مشددا على أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومختلف مكوّنات المنظومة الجامعية التونسية تبقى حريصة على تحقيق أفضل الظروف للطلبة الدوليين في دراستهم وإقامتهم في تونس في كنف احترام القانون


ومن جهتهم توجّه ممثلو جمعية الطلبة والمتربصين الأفارقة بطلب التدخّل من مختلف الهياكل المعنية للمرافقة على تجاوز الإشكاليات التي يواجهونها.

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