بوكثير يؤكّد دعم الوزارة للطلبة الدوليين الذين يزاولون دراستهم في تونس

وذكّر بوكثير خلال لقائه بهذا الوفد الي يترأسه كريستيان كوانقانق يولو، بموقف رئيس الجمهورية في كلمته يوم 23 فيفري 2023 وبتعليماته لجميع المسؤولين بالحرص على توفير الظروف الملائمة للأخوة الأفارقة، مشددا على أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومختلف مكوّنات المنظومة الجامعية التونسية تبقى حريصة على تحقيق أفضل الظروف للطلبة الدوليين في دراستهم وإقامتهم في تونس في كنف احترام القانونومن جهتهم توجّه ممثلو جمعية الطلبة والمتربصين الأفارقة بطلب التدخّل من مختلف الهياكل المعنية للمرافقة على تجاوز الإشكاليات التي يواجهونها.