وزير الشؤون الخارجية يلتقي سفيرة المملكة المتحدة وسفير جمهورية تشيكيا لدى تونس

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، اليوم الخميس بمقر الوزارة، مع كل من سفيرة المملكة المتحدة لدى تونس هيلان وينترتون، وسفير جمهورية تشيكيا لدى تونس جان فيتشتال، وفق بلاغين منفصلين أصدرتهما الوزارة.



ومثل اللقاء مع سفيرة المملكة المتحدة لدى تونس، مناسبة للتنويه بمستوى العلاقات الثنائية، والتأكيد على أهمية العمل المشترك لإثراء التعاون الثنائي ومواصلة سنة التشاور بين البلدين.



كما كان اللقاء مع السفير التشيكي لدى تونس، فرصة للإشادة بعلاقات الصداقة بين الشعبين، والتطلع لتطوير التعاون الثنائي التونسي-التشيكي من خلال استكشاف فرص جديدة.



