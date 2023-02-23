وزير الخارجية يتحادث مع سفير إيطاليا بتونس

تحادث نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الخميس، مع فابريزيو سادجيو، سفير الجمهورية الإيطالية بتونس.



ومثّل اللقاء مناسبة للتأكيد على "استراتيجية علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس وإيطاليا والإرادة المشتركة لتعزيزها في مختلف المجالات"، وفق ما جاء في بلاغ للخارجية.





