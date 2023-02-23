تصفيات كاس افريقيا للامم 2023 : طاقم تحكيم جزائري لادارة مباراة تونس وليبيا

Publié le Jeudi 23 Février 2023 - 10:14قراءة: 0 د, 38 ث
      
عين الاتحاد الافريقي لكرة القدم طاقم تحكيم جزائري بقيادة مصطفى غربال مباراة المنتخب التونسي ونظيره الليبي المقررة غدا الجمعة برادس بداية من الساعة التاسعة ونصف ليلا لحساب الجولة الثالثة من تصفيات كاس امم افريقيا /كوت ديفوار 2023/.

وسيساعد غربال في ادارة هذا اللقاء كل من مواطنيه مقران غوراري وعباس زهروني فيما سيشغل يوسف قموح
خطة حكم رابع.
كما عينت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي طاقم تحكيم مصري بقيادة امين محمد امين عمر لادارة مباراة الاياب يوم 27 مارس القادم بملعب شهداء بنينا لحساب الجولة الرابعة.
ويساعد محمد امين عمر في ادارة هذا اللقاء كل من محمود أحمد كمال وأحمد حسام طه حكم وسيكون الحكم الرابع محمود ناجي.

وللتذكير يتصدر المنتخب التونسي ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 4 نقاط بغد تعادل امام بوتسوانا وفوز امام غينيا الاستوائية 4/صفر.




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