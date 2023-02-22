افتتاح فعاليات مهرجان تونس لريادة الأعمال في نسخته العاشرة

افتتحت اليوم الأربعاء فعاليات مهرجان تونس لريادة الأعمال في نسخته العاشرة بمدينة الثقافة بتونس العاصمة بمبادرة من مؤسسة "تي بي ام " بالشراكة مع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد .



وسيتم تسليط الضوء خلال الدورة الحالية التي حضر اشغالها وزراء التشغيل والتكوين المهني والصناعة والطاقة والمناجم والمرأة والطفولة، على النساء القيادات رائدات الأعمال باعتبار ما تلعبه المرأة من دور محوري في الدينامكية الاقتصادية وما تفرضه من رهانات في سياق الرقمتة ويهدف هذا المهرجان إلى دعم المؤسسات الناشئة وتعزيز العقلية الريادة وما تتطلبه من استدامة للمشاريع عبر المرافقة و التأطير والتكوين والتدريب لكل ماهو مبادرة شخصية تسعى نحو تغيير عقلية التقيد بالوظيفة العمومية وبالتالي تعديل معايير التفاعلية والإنتاجية والمهارات المهنية .

ويهدف مهرجان الريادة بالخصوص إلى ترسيخ ثقافة المبادرة لدى الشباب من اجل بعث المشاريع والبحث عن الشراكات وفرص التطوير حيث تنفتح هذه التظاهرة على كل الإبداعات والأفكار لكل الفاعلين في منظومة ريادة الأعمال في تونس . ويضم المهرجان بالخصوص عديد الاجنحة لتمكين الزائرين من الاطلاع على منظومة الريادة ببلادنا من خلال جناح لعرض الخدمات التي تقدمها هياكل الدعم والاحاطة و التأطير والتمويل من القطاعين العام والخاص بالاضافة الى أجنحة مخصصة لأكثر من عشرين مؤسسة ناشئة وفضاء لهياكل التوجيه الخاص بالجهات وجناح خاص بالمبادرين الشبان وباعثي المشاريع الذي يدعمه التعاون التونسي الالماني كماتؤثث برمجة َهرجان الريادة عديد المحاضرات و الندوات حول النساء القيادات ورائدات الاعمال بحضور فاعلين اقتصاديبن من تونس وأفريقيا فضلا عن اللقاءات المباشرة و الثنائية بين المشاركين المهنيين فيتونس ا وكذلك مع البعثات الأجنبية



