قيمة الدفع الالكتروني في تونس ترتفع بنسبة 44 بالمائة سنة 2022 (البنك المركزي)

ارتفعت قيمة عمليات الدفع الالكتروني بنسبة 44 بالمائة، سنة 2022، لتبلغ 3ر831 مليون دينار، مقارنة بنحو 9ر576 مليون دينار، سنة 2021، وفق نشرية حول "مؤشرات المدفوعات في تونس" أصدرها البنك المركزي التونسي، الثلاثاء.



وأكد البنك المركزي، في النشرية ذاتها، تطور عدد عمليات الدفع الالكتروني بنسبة 26 بالمائة لتبلغ 5ر12 مليون عملية، سنة 2022، مقابل 9ر9 مليون عملية.



وزاد عدد مواقع التجارة الالكترونية بنسبة 10 بالمائة ليمر من 1436 موقعا، سنة 2021، الى 1583 موقعا، في 2022.



وتم تداول 31ر25 مليون شيكا بنكيا، سنة 2022، (زيادة بنسبة 5 بالمائة مقارنة بسنة 2021) بقيمة 4ر118 مليار دينار (زيادة بنحو 8ر16 بالمائة).



وبلغت قيمة الشيكات البنكية غير المستخلصة مبلغ 9ر2 مليار دينار، سنة 2022، أي ما يعادل نسبة 44ر2 بالمائة من القيمة الجملية للشيكات المتداولة.



وبلغت عمليات الاقتطاع البنكي المباشر 6ر19 مليار دينار، سنة 2022، زيادة بنحو 5ر1 بالمائة مقارنة بسنة 2021)، وتم رفض 82ر50 بالمائة من قيمة هذه العمليات.



