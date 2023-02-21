استفادت 34 عائلة معوزة ولاية المنستير، من ببرنامج التمكين الاقتصادي للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل باعتماد جملي قدره 365 ألف دينار في الفترة 2020-2022، وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للشؤون الاجتماعية ماجدة اليازيدي كحيلة "وات".



وانطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية في تنفيذ هذا البرنامج منذ سنة 2020 حيث تمتعت على مستوى ولاية المنستير 10 عائلات معوزة بتمويل جملي قدره 60 ألف دينار، وتطورت قيمة الاعتماد الجملي سنة 2021 إلى 150 ألف دينار لتمويل 14 مشروعا لفائدة 14 أسرة معوزة، و155 ألف دينار لتمويل 10 مشاريع سنة 2022 لفائدة 10 عائلات معوزة، وبلغت نسبة ديمومة المشاريع نسبة قاربت 100 في المائة، وتتواصل عملية متابعة المشاريع الممولة آخر ديسمبر سنة 2022.



وانطلقت الإدارة الجهوية في تجميع الملفات بالنسبة للعائلات المنتفعة بخدمات برنامج الأمان الاجتماعي والراغبة في بعث مشروع بالنسبة إلى المشاريع التي سيقع تمويلها سنة 2023، كما مولت الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية في الفترة 2020-2022 ضمن برنامج بعث موارد رزق للأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل مجموع 170 مشروعا باعتماد جملي قدره 661 ألفا و699 دينارا لفائدة 170 شخصا حاملا لإعاقة وقادر على العمل.



ووقع الترفيع في قيمة الإعتماد المسند للشخص الحامل لإعاقة والقادر على العمل مع التقليص في عدد المستفيدين لتحقيق جدوى المشاريع التي لابّد أن تكون مواكبة للمنافسة في السوق حيث وقع تمويل مشروع لنجارة الأليمنيوم بقيمة 40 ألف دينار.



وسيقع اعتماد الأمر عدد 715 لسنة 2022 في تنفيذ مشاريع سنة 2023، وقد جمع هذا الأمر برنامج تمويل مشاريع المعوقين القادرين على العمل وبرنامج التمكين الإقتصادي وبالتالي وسع خارطة المنتفعين ليشمل جميع الفئات المنتفعة بخدمات برنامج الأمان الاجتماعي أي العائلات الفقيرة المنتفعة بالمنحة المالية أو العائلات محدودة الدخل المنتفعة بدفتر العلاج بالتعريفة المنخفضة " الدفتر الأصفر" ووحد الإجراءات، حسب ذات المصدر.







