كأس تونس -ثمن نهائي : الصادق السالمي حكما لمباراة الترجي الرياضي واتحاد بن قردان

Publié le Mardi 21 Février 2023 - 11:53قراءة: 0 د, 27 ث
      
سيدير الحكم التونسي الصادق السالمي مباراة الترجي الرياضي واتحاد بن قردان، غدا الأربعاء، لحساب الدور ثمن النهائي لكأس تونس لكرة القدم "نسخة الهادي شاكر"، وذلك بمساعدة الحكمين أيمن اسماعيل و وائل الحناشي، في حين سيكون نبيل الهمادي حكما رابعا، بحسب ما جاء في بلاغ للادارة الوطنية للتحكيم.
يذكر أنّ المباراة سيحتضنها ملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال.

وبحسب القرعة الموجهة، سيلاقي المتأهل من مبارة الترجي الرياضي واتحاد بن قردان، على ميدانه في الدور ربع النهائي، يوم 26 فيفري أو 5 مارس المقبل النادي البنزرتي.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 262040



En continu...

Toutes les news...
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:34 18:07 15:38 12:40 07:01 05:35
Babnet
18°
Babnet21°Babnet% 59:الرطــوبة
تونــسBabnet10°
2.57 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1022°-1122°-1126°-1219°-14
  • Avoirs en devises
    22050,0

  • (20 fév)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,33950 DT        1$ =3,12378 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 fév)   1641,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


All radio

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   