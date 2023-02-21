كأس تونس -ثمن نهائي : الصادق السالمي حكما لمباراة الترجي الرياضي واتحاد بن قردان

سيدير الحكم التونسي الصادق السالمي مباراة الترجي الرياضي واتحاد بن قردان، غدا الأربعاء، لحساب الدور ثمن النهائي لكأس تونس لكرة القدم "نسخة الهادي شاكر"، وذلك بمساعدة الحكمين أيمن اسماعيل و وائل الحناشي، في حين سيكون نبيل الهمادي حكما رابعا، بحسب ما جاء في بلاغ للادارة الوطنية للتحكيم.

يذكر أنّ المباراة سيحتضنها ملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال.



وبحسب القرعة الموجهة، سيلاقي المتأهل من مبارة الترجي الرياضي واتحاد بن قردان، على ميدانه في الدور ربع النهائي، يوم 26 فيفري أو 5 مارس المقبل النادي البنزرتي.



